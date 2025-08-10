Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силовики рассказали, как ВСУ продавали оружие криминальным группировкам - 10.08.2025
Силовики рассказали, как ВСУ продавали оружие криминальным группировкам
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Украинские военные переправляли оружие, вывезенное из зоны боевых действий, для продажи крупными партиями криминальным группировкам в Киеве и других областях Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Схемы украинских военных заключались в переправке оружия с территорий, где шли боевые действия, для продажи в Киеве, а также в сбыте крупных партий оружия и взрывчатки представителям криминальной среды в других областях Украины", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что через криминальный канал проходило различное вооружение: автоматическое оружие (включая автоматы Калашникова АК-74 и снайперские винтовки), ручные противотанковые гранатометы (РПГ), взрывчатые вещества и боевые гранаты. "Долгое время украинские правоохранители закрывали глаза на незаконную продажу оружия военными", - добавил он.
киев, украина, всу
Вооружения, Киев, УКРАИНА, ВСУ
11:34 10.08.2025
 
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Украинские военные переправляли оружие, вывезенное из зоны боевых действий, для продажи крупными партиями криминальным группировкам в Киеве и других областях Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Схемы украинских военных заключались в переправке оружия с территорий, где шли боевые действия, для продажи в Киеве, а также в сбыте крупных партий оружия и взрывчатки представителям криминальной среды в других областях Украины", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что через криминальный канал проходило различное вооружение: автоматическое оружие (включая автоматы Калашникова АК-74 и снайперские винтовки), ручные противотанковые гранатометы (РПГ), взрывчатые вещества и боевые гранаты.
"Долгое время украинские правоохранители закрывали глаза на незаконную продажу оружия военными", - добавил он.
На ЗАЭС оценили ситуацию с обстрелами со стороны ВСУ
