Силовики рассказали, как ВСУ продавали оружие криминальным группировкам
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Украинские военные переправляли оружие, вывезенное из зоны боевых действий, для продажи крупными партиями криминальным группировкам в Киеве и других областях Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Схемы украинских военных заключались в переправке оружия с территорий, где шли боевые действия, для продажи в Киеве, а также в сбыте крупных партий оружия и взрывчатки представителям криминальной среды в других областях Украины", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что через криминальный канал проходило различное вооружение: автоматическое оружие (включая автоматы Калашникова АК-74 и снайперские винтовки), ручные противотанковые гранатометы (РПГ), взрывчатые вещества и боевые гранаты. "Долгое время украинские правоохранители закрывали глаза на незаконную продажу оружия военными", - добавил он.
