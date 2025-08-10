https://1prime.ru/20250810/simonyan-860528158.html
Симоньян рассказала о последствиях развития искусственного интеллекта
Симоньян рассказала о последствиях развития искусственного интеллекта - 10.08.2025, ПРАЙМ
Симоньян рассказала о последствиях развития искусственного интеллекта
Искусственный интеллект вытеснит большинство профессий, это коснется и журналистов, сказала РИА Новости главный редактор международной медиагруппы "Россия... | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T10:15+0300
2025-08-10T10:15+0300
2025-08-10T10:15+0300
технологии
россия
маргарита симоньян
rt
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860016778_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_659e9993ce10db86be4fc46cdf93df0c.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 авг - ПРАЙМ. Искусственный интеллект вытеснит большинство профессий, это коснется и журналистов, сказала РИА Новости главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Искусственный интеллект вытеснит большинство профессий, журналисты будут одними из первых. Мы уже сокращаем целые отделы, потому что это больше не нужно. Очень скоро не нужна буду я как главный редактор. Потому что искусственный интеллект будет принимать решения точнее, быстрее и с большей информированностью, чем любой человек. Я говорю об этом с прискорбием, но, к сожалению, так и будет, вот увидите", - сказала Симоньян.
технологии, россия, маргарита симоньян, rt
Технологии, РОССИЯ, Маргарита Симоньян, RT
Симоньян рассказала о последствиях развития искусственного интеллекта
Симоньян: искусственный интеллект вытеснит большинство профессий
