https://1prime.ru/20250810/simonyan-860528158.html

Симоньян рассказала о последствиях развития искусственного интеллекта

Симоньян рассказала о последствиях развития искусственного интеллекта - 10.08.2025, ПРАЙМ

Симоньян рассказала о последствиях развития искусственного интеллекта

Искусственный интеллект вытеснит большинство профессий, это коснется и журналистов, сказала РИА Новости главный редактор международной медиагруппы "Россия... | 10.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-10T10:15+0300

2025-08-10T10:15+0300

2025-08-10T10:15+0300

технологии

россия

маргарита симоньян

rt

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860016778_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_659e9993ce10db86be4fc46cdf93df0c.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 авг - ПРАЙМ. Искусственный интеллект вытеснит большинство профессий, это коснется и журналистов, сказала РИА Новости главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Искусственный интеллект вытеснит большинство профессий, журналисты будут одними из первых. Мы уже сокращаем целые отделы, потому что это больше не нужно. Очень скоро не нужна буду я как главный редактор. Потому что искусственный интеллект будет принимать решения точнее, быстрее и с большей информированностью, чем любой человек. Я говорю об этом с прискорбием, но, к сожалению, так и будет, вот увидите", - сказала Симоньян.

https://1prime.ru/20250808/google-860476933.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, маргарита симоньян, rt