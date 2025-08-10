Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Секретная служба США отказалась обсуждать защиту Трампа - 10.08.2025, ПРАЙМ
Секретная служба США отказалась обсуждать защиту Трампа
Секретная служба США отказалась обсуждать защиту Трампа - 10.08.2025, ПРАЙМ
Секретная служба США отказалась обсуждать защиту Трампа
Секретная служба США в комментарии РИА Новости отказалась обсуждать "средства и методы" защиты американского лидера Дональда Трампа на запланированном на 15... | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T05:29+0300
2025-08-10T05:29+0300
ВАШИНГТОН, 10 авг - ПРАЙМ. Секретная служба США в комментарии РИА Новости отказалась обсуждать "средства и методы" защиты американского лидера Дональда Трампа на запланированном на 15 августа в штате Аляска саммите с президентом России Владимиром Путиным. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Президент России в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. "Защита и безопасность президента (Трампа - ред,) - высший приоритет секретной службы США. Из соображений оперативной безопасности мы не обсуждаем конкретные средства и методы, используемые для наших операций по защите", - сообщил представитель службы в комментарии агентству.
Секретная служба США отказалась обсуждать защиту Трампа

Секретная служба США отказалась обсуждать защиту Трампа на саммите с Путиным

ВАШИНГТОН, 10 авг - ПРАЙМ. Секретная служба США в комментарии РИА Новости отказалась обсуждать "средства и методы" защиты американского лидера Дональда Трампа на запланированном на 15 августа в штате Аляска саммите с президентом России Владимиром Путиным.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Президент России в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
"Защита и безопасность президента (Трампа - ред,) - высший приоритет секретной службы США. Из соображений оперативной безопасности мы не обсуждаем конкретные средства и методы, используемые для наших операций по защите", - сообщил представитель службы в комментарии агентству.
 
