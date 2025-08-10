Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Трамп не спешит с выбором преемника - 10.08.2025
СМИ: Трамп не спешит с выбором преемника
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп неохотно обсуждает вопрос о том, кто станет кандидатом на пост президента от республиканцев после него, поскольку не любит думать о завершении своей политической карьеры, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ранее в интервью телеканалу NBC News Дональд Трамп опроверг информацию о том, что планирует баллотироваться на третий срок. Он ясно дал понять, что покинет Белый дом по окончании своего второго срока и не будет пытаться вернуться на этот пост. "Трамп не спешит с выбором преемника, учитывая, что есть много амбициозных республиканцев, претендующих на этот пост и его одобрение. Он считает, что следующий предводитель республиканцев должен заслужить эту должность. Ещё одна причина нежелания обсуждать преемника: Трамп... не думает о жизни за пределами Белого дома и не любит размышлять о завершении своей политической карьеры", - говорится в сообщении. По данным источников газеты, за кулисами Трамп, "казалось, подогревал соперничество" между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, поддразнивая их поводу их известных политических амбиций. "Кто из вас будет главным в списке кандидатов (от республиканцев - ред.)?... Раньше я думал, что это будет Вэнс-Рубио, но, возможно, это будет Рубио-Вэнс", - приводит источник газеты слова Трампа в начале текущего года. Источники добавили, что между Рубио и Вэнсом соперничества на самом деле нет, за время работы в Белом доме они даже сблизились. Как отмечает газета со ссылкой на источники, близкие к Рубио, госсекретарь был бы открыт к идее баллотироваться на пост вице-президента США при Вэнсе. При этом, согласно Wall Street Journal, близкие к Вэнсу источники заявили, что их уже спрашивают, куда направить деньги на потенциальную кампанию 2028 года. В пятницу Вэнс заявил, что не сфокусирован на предстоящих президентских выборах 2028 года, подчеркнув, что в приоритете для него остается работа на текущем посту и выполнение задач администрации. Ранее Трамп называл Вэнса своим "вероятным преемником" на выборах в 2028 году. Он отметил, что видит в действующем госсекретаре Марко Рубио напарника Вэнса в качестве потенциального вице-президента. В конце июля Рубио назвал Вэнса "отличным кандидатом" от республиканцев на выборах президента в 2028 году.
