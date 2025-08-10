Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
СМИ: Британия тайно разрабатывала план решения палестинского вопроса
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Британские чиновники на протяжении полугода тайно разрабатывали план для решения палестинского вопроса, советник британского премьера Кира Стармера по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл уже поделился им с союзниками Лондона, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. По данным газеты, Пауэлл начал распространять среди союзников британский план за день до конференции в Нью-Йорке по палестино-израильскому урегулированию, которая прошла 30 июля. "Ключевой частью дипломатических усилий стал план из восьми пунктов, тайно разработанный британскими чиновниками за последние шесть месяцев и распространенный среди европейцев 29 июля Джонатаном Пауэллом", - говорится в сообщении. Как сообщили газете неназванные европейские чиновники, в плане содержался призыв к созданию в Газе технократического палестинского правительства, связанного с реформированной палестинской администрацией, а также международных сил безопасности. Кроме того, согласно чиновникам, в плане также упоминался полный вывод Израилем войск, возглавляемый США контроль за соблюдением режима прекращения огня и, в конечном итоге, создание двух независимых государств. Тридцатого июля в Нью-Йорке под совместным председательством Саудовской Аравии и Франции прошла международная конференция по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. В итоговом заявлении - Нью-йоркской декларации - участники договорились о необходимости шагов, связанных с конкретными сроками, в рамках реализации концепции двух государств. Стороны также подтвердили приверженность прекращению войны в секторе Газа и стремление к справедливому, мирному и устойчивому урегулированию палестино-израильского конфликта, обеспечивающему лучшее будущее для народов региона. Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу. Во вторник в канцелярии премьера Британии Кира Стармера заявили, что Лондон признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в полуэксклаве. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
СМИ: Британия тайно разрабатывала план решения палестинского вопроса

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Британские чиновники на протяжении полугода тайно разрабатывали план для решения палестинского вопроса, советник британского премьера Кира Стармера по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл уже поделился им с союзниками Лондона, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
По данным газеты, Пауэлл начал распространять среди союзников британский план за день до конференции в Нью-Йорке по палестино-израильскому урегулированию, которая прошла 30 июля.
"Ключевой частью дипломатических усилий стал план из восьми пунктов, тайно разработанный британскими чиновниками за последние шесть месяцев и распространенный среди европейцев 29 июля Джонатаном Пауэллом", - говорится в сообщении.
Как сообщили газете неназванные европейские чиновники, в плане содержался призыв к созданию в Газе технократического палестинского правительства, связанного с реформированной палестинской администрацией, а также международных сил безопасности. Кроме того, согласно чиновникам, в плане также упоминался полный вывод Израилем войск, возглавляемый США контроль за соблюдением режима прекращения огня и, в конечном итоге, создание двух независимых государств.
Тридцатого июля в Нью-Йорке под совместным председательством Саудовской Аравии и Франции прошла международная конференция по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. В итоговом заявлении - Нью-йоркской декларации - участники договорились о необходимости шагов, связанных с конкретными сроками, в рамках реализации концепции двух государств. Стороны также подтвердили приверженность прекращению войны в секторе Газа и стремление к справедливому, мирному и устойчивому урегулированию палестино-израильского конфликта, обеспечивающему лучшее будущее для народов региона.
Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу. Во вторник в канцелярии премьера Британии Кира Стармера заявили, что Лондон признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в полуэксклаве.
Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
МИД прокомментировал планы Израиля расширить военную операцию в Газе
Вчера, 17:53
МИД прокомментировал планы Израиля расширить военную операцию в Газе
Вчера, 17:53
 
