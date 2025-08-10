https://1prime.ru/20250810/smi-860532686.html

СМИ рассказали о возможных встречах на Аляске с участием Зеленского

СМИ рассказали о возможных встречах на Аляске с участием Зеленского

2025-08-10T13:38+0300

политика

общество

мировая экономика

аляска

сша

рф

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

cnn

МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Любые возможные встречи на Аляске с участием Владимира Зеленского могут пройти только после встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома. В воскресенье газета Washington Post со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что США пока не приглашали Зеленского на Аляску, где 15 августа запланирована встреча Путина и Трампа. При этом ранее информированные чиновники рассказали телеканалу NBC, что Белый дом обсуждает возможность пригласить Зеленского на Аляску, однако окончательного решения о таком визите еще не принято. "Любые (встречи - ред.) с участием Зеленского, вероятно, произойдут после встречи Трампа и Путина", - говорится в сообщении CNN. Телеканал со ссылкой на источники добавляет, что Белый дом не исключает возможности участия Зеленского в некоторых встречах на Аляске, однако он не был назван участником планируемого саммита. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи российского и американского лидеров заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.

аляска

сша

рф

2025

