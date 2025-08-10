https://1prime.ru/20250810/ssha-860522747.html

СМИ: США пока не приглашали Зеленского на встречу Путина и Трампа

СМИ: США пока не приглашали Зеленского на встречу Путина и Трампа - 10.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: США пока не приглашали Зеленского на встречу Путина и Трампа

США пока не приглашали Владимира Зеленского прилететь на Аляску, где 15 августа запланирована встреча российского лидера Владимира Путина и американского... | 10.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-10T04:08+0300

2025-08-10T04:08+0300

2025-08-10T04:08+0300

экономика

общество

мировая экономика

украина

сша

аляска

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

washington post

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860522747.jpg?1754788100

ВАШИНГТОН, 10 авг - ПРАЙМ. США пока не приглашали Владимира Зеленского прилететь на Аляску, где 15 августа запланирована встреча российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа, сообщила газета Washington Post со ссылкой на осведомленный источник. Ранее информированные чиновники рассказали телеканалу NBC, что Белый дом обсуждает возможность пригласить Зеленского на Аляску, однако окончательного решения о таком визите еще не принято. "Трамп не сказал, был ли Зеленский приглашен на встречу. Осведомленный о переговорах чиновник на условиях анонимности заявил, что Зеленского до сих пор не приглашали", - говорится в публикации Washington Post. Собеседник газеты добавил, что на прошедшей в субботу встрече в Великобритании c участием представителей киевского режима и вице-президента США Джей Ди Вэнса европейские союзники Киева продвигали идею, согласно которой возможные территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта на Украине должны проходить по принципу "дюйм за дюйм". По словам министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми, в субботу он провел переговоры по Украине с представителями Киева и Европы, на которой присутствовали глава офиса Зеленского Андрей Ермак, бывший украинский министр обороны, секретарь СНБО Рустем Умеров, а также Вэнс и европейские советники по национальной безопасности. Как поделился с порталом Axios один из источников, в ходе переговоров украинские и европейские представители передали Вэнсу, что первым шагом должно стать немедленное прекращение огня, при этом Украина "не должна уступать территории в обмен на перемирие". Как ранее писала газета New York Times, европейские страны обеспокоены, что Путин и Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, государства Европы пытаются добиться, чтобы Зеленский присутствовал на встрече российского и американского лидеров. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивала газета. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Президент России в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам глава киевского режима в преддверии встречи российского и американского лидеров сделал заявление, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.

украина

сша

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, сша, аляска, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, washington post, nbc, new york times