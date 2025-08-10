Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США пока не приглашали Зеленского на встречу Путина и Трампа - 10.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250810/ssha-860522747.html
СМИ: США пока не приглашали Зеленского на встречу Путина и Трампа
СМИ: США пока не приглашали Зеленского на встречу Путина и Трампа - 10.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: США пока не приглашали Зеленского на встречу Путина и Трампа
США пока не приглашали Владимира Зеленского прилететь на Аляску, где 15 августа запланирована встреча российского лидера Владимира Путина и американского... | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T04:08+0300
2025-08-10T04:08+0300
экономика
общество
мировая экономика
украина
сша
аляска
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
washington post
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860522747.jpg?1754788100
ВАШИНГТОН, 10 авг - ПРАЙМ. США пока не приглашали Владимира Зеленского прилететь на Аляску, где 15 августа запланирована встреча российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа, сообщила газета Washington Post со ссылкой на осведомленный источник. Ранее информированные чиновники рассказали телеканалу NBC, что Белый дом обсуждает возможность пригласить Зеленского на Аляску, однако окончательного решения о таком визите еще не принято. "Трамп не сказал, был ли Зеленский приглашен на встречу. Осведомленный о переговорах чиновник на условиях анонимности заявил, что Зеленского до сих пор не приглашали", - говорится в публикации Washington Post. Собеседник газеты добавил, что на прошедшей в субботу встрече в Великобритании c участием представителей киевского режима и вице-президента США Джей Ди Вэнса европейские союзники Киева продвигали идею, согласно которой возможные территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта на Украине должны проходить по принципу "дюйм за дюйм". По словам министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми, в субботу он провел переговоры по Украине с представителями Киева и Европы, на которой присутствовали глава офиса Зеленского Андрей Ермак, бывший украинский министр обороны, секретарь СНБО Рустем Умеров, а также Вэнс и европейские советники по национальной безопасности. Как поделился с порталом Axios один из источников, в ходе переговоров украинские и европейские представители передали Вэнсу, что первым шагом должно стать немедленное прекращение огня, при этом Украина "не должна уступать территории в обмен на перемирие". Как ранее писала газета New York Times, европейские страны обеспокоены, что Путин и Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, государства Европы пытаются добиться, чтобы Зеленский присутствовал на встрече российского и американского лидеров. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивала газета. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Президент России в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам глава киевского режима в преддверии встречи российского и американского лидеров сделал заявление, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.
украина
сша
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, сша, аляска, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, washington post, nbc, new york times
Экономика, Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, США, Аляска, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Washington Post, NBC, New York Times
04:08 10.08.2025
 
СМИ: США пока не приглашали Зеленского на встречу Путина и Трампа

WP: США пока не приглашали Зеленского на встречу Путина и Трампа на Аляске

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 10 авг - ПРАЙМ. США пока не приглашали Владимира Зеленского прилететь на Аляску, где 15 августа запланирована встреча российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа, сообщила газета Washington Post со ссылкой на осведомленный источник.
Ранее информированные чиновники рассказали телеканалу NBC, что Белый дом обсуждает возможность пригласить Зеленского на Аляску, однако окончательного решения о таком визите еще не принято.
"Трамп не сказал, был ли Зеленский приглашен на встречу. Осведомленный о переговорах чиновник на условиях анонимности заявил, что Зеленского до сих пор не приглашали", - говорится в публикации Washington Post.
Собеседник газеты добавил, что на прошедшей в субботу встрече в Великобритании c участием представителей киевского режима и вице-президента США Джей Ди Вэнса европейские союзники Киева продвигали идею, согласно которой возможные территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта на Украине должны проходить по принципу "дюйм за дюйм".
По словам министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми, в субботу он провел переговоры по Украине с представителями Киева и Европы, на которой присутствовали глава офиса Зеленского Андрей Ермак, бывший украинский министр обороны, секретарь СНБО Рустем Умеров, а также Вэнс и европейские советники по национальной безопасности.
Как поделился с порталом Axios один из источников, в ходе переговоров украинские и европейские представители передали Вэнсу, что первым шагом должно стать немедленное прекращение огня, при этом Украина "не должна уступать территории в обмен на перемирие".
Как ранее писала газета New York Times, европейские страны обеспокоены, что Путин и Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, государства Европы пытаются добиться, чтобы Зеленский присутствовал на встрече российского и американского лидеров. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивала газета.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Президент России в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам глава киевского режима в преддверии встречи российского и американского лидеров сделал заявление, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаУКРАИНАСШААляскаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинWashington PostNBCNew York Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала