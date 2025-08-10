https://1prime.ru/20250810/sud-860525851.html
ВС объяснил, как получить компенсацию за залив квартиры с банкрота
2025-08-10T08:37+0300
бизнес
недвижимость
общество
ярославль
рф
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_7b5531a6d631787092141dc7375580d6.jpg
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Суды обязаны рассматривать иски о компенсации вреда за залив квартиры, даже если ответчик признан банкротом, сказано в определении Верховного суда РФ, с которой ознакомилось РИА Новости. Суд рассмотрел дело жителя Ярославля, сосед которого залил его квартиру. Он обратился в суд с иском о компенсации почти 100 миллионов рублей, но суд отказался принять иск - сосед в это время как раз был признан банкротом, шла процедура реструктуризации долгов и реализации имущества. Три инстанции отказались рассматривать иск, пока спор не дошел до Верховного суда РФ. "С учетом того, что обязательство по возмещению ущерба, причиненного заливом, является денежным, возникло после возбуждения дела о банкротстве и признания ответчика банкротом, оно относится к текущим платежам и подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции по общим правилам искового производства", - сказано в определении.
ярославль
рф
бизнес, недвижимость, общество , ярославль, рф, верховный суд
Бизнес, Недвижимость, Общество , ЯРОСЛАВЛЬ, РФ, Верховный суд
ВС объяснил, как получить компенсацию за залив квартиры с банкрота
Верховный суд: суды обязаны рассматривать иски о компенсации ущерба за залив квартиры
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Суды обязаны рассматривать иски о компенсации вреда за залив квартиры, даже если ответчик признан банкротом, сказано в определении Верховного суда РФ, с которой ознакомилось РИА Новости.
Суд рассмотрел дело жителя Ярославля, сосед которого залил его квартиру. Он обратился в суд с иском о компенсации почти 100 миллионов рублей, но суд отказался принять иск - сосед в это время как раз был признан банкротом, шла процедура реструктуризации долгов и реализации имущества.
Три инстанции отказались рассматривать иск, пока спор не дошел до Верховного суда РФ.
"С учетом того, что обязательство по возмещению ущерба, причиненного заливом, является денежным, возникло после возбуждения дела о банкротстве и признания ответчика банкротом, оно относится к текущим платежам и подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции по общим правилам искового производства", - сказано в определении.
