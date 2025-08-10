Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВС объяснил, как получить компенсацию за залив квартиры с банкрота - 10.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250810/sud-860525851.html
ВС объяснил, как получить компенсацию за залив квартиры с банкрота
ВС объяснил, как получить компенсацию за залив квартиры с банкрота - 10.08.2025, ПРАЙМ
ВС объяснил, как получить компенсацию за залив квартиры с банкрота
Суды обязаны рассматривать иски о компенсации вреда за залив квартиры, даже если ответчик признан банкротом, сказано в определении Верховного суда РФ, с которой | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T08:37+0300
2025-08-10T08:37+0300
бизнес
недвижимость
общество
ярославль
рф
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_7b5531a6d631787092141dc7375580d6.jpg
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Суды обязаны рассматривать иски о компенсации вреда за залив квартиры, даже если ответчик признан банкротом, сказано в определении Верховного суда РФ, с которой ознакомилось РИА Новости. Суд рассмотрел дело жителя Ярославля, сосед которого залил его квартиру. Он обратился в суд с иском о компенсации почти 100 миллионов рублей, но суд отказался принять иск - сосед в это время как раз был признан банкротом, шла процедура реструктуризации долгов и реализации имущества. Три инстанции отказались рассматривать иск, пока спор не дошел до Верховного суда РФ. "С учетом того, что обязательство по возмещению ущерба, причиненного заливом, является денежным, возникло после возбуждения дела о банкротстве и признания ответчика банкротом, оно относится к текущим платежам и подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции по общим правилам искового производства", - сказано в определении.
https://1prime.ru/20250801/sud--860212837.html
ярославль
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_c846d3c29c175388b5b8d0ac38506aef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, недвижимость, общество , ярославль, рф, верховный суд
Бизнес, Недвижимость, Общество , ЯРОСЛАВЛЬ, РФ, Верховный суд
08:37 10.08.2025
 
ВС объяснил, как получить компенсацию за залив квартиры с банкрота

Верховный суд: суды обязаны рассматривать иски о компенсации ущерба за залив квартиры

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Суды обязаны рассматривать иски о компенсации вреда за залив квартиры, даже если ответчик признан банкротом, сказано в определении Верховного суда РФ, с которой ознакомилось РИА Новости.
Суд рассмотрел дело жителя Ярославля, сосед которого залил его квартиру. Он обратился в суд с иском о компенсации почти 100 миллионов рублей, но суд отказался принять иск - сосед в это время как раз был признан банкротом, шла процедура реструктуризации долгов и реализации имущества.
Три инстанции отказались рассматривать иск, пока спор не дошел до Верховного суда РФ.
"С учетом того, что обязательство по возмещению ущерба, причиненного заливом, является денежным, возникло после возбуждения дела о банкротстве и признания ответчика банкротом, оно относится к текущим платежам и подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции по общим правилам искового производства", - сказано в определении.
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
Верховный суд одобрил взыскание с Euroclear Bank в пользу "Зарубежнефти"
1 августа, 13:45
 
БизнесНедвижимостьОбществоЯРОСЛАВЛЬРФВерховный суд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала