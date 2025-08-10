На Солнце произошел взрывной выброс плазмы

https://1prime.ru/20250810/sun-860544155.html
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Взрывной выброс плазмы произошел на Солнце, он затронул сразу несколько активных областей в западном полушарии звезды, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. "На Солнце произошёл комплексный и очень быстрый (взрывной) выброс плазмы, затронувший сразу несколько активных областей в западном полушарии звезды. Всего событием была охвачена площадь диаметром около полумиллиона километров (треть видимого солнечного диска). Плазма была выброшена точно в плоскости расположения планет", - говорится в Telegram-канале лаборатории. Отмечается, что основной центр взрыва (область 4168), исходя из поступивших данных, располагался на значительном угловом удалении от направления на Землю, но часть вторичных участвовавших в событии центров находится в опасной близости от линии Солнце-Земля. По данным прямых измерений, в околосолнечном пространстве есть признаки ухода части вещества и магнитных полей в сторону Земли.
