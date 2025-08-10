https://1prime.ru/20250810/tariffs-860544333.html

Глава Минфина США Бессент рассказал, когда импортные пошлины сойдут на нет

Глава Минфина США Бессент рассказал, когда импортные пошлины сойдут на нет - 10.08.2025

Глава Минфина США Бессент рассказал, когда импортные пошлины сойдут на нет

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новые американские пошлины на зарубежные товары, скорее всего, сойдут на нет после изменения торгового баланса с... | 10.08.2025

2025-08-10T23:32+0300

2025-08-10T23:32+0300

2025-08-10T23:32+0300

экономика

мировая экономика

сша

дональд трамп

скотт бессент

nikkei

ВАШИНГТОН, 10 авг - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новые американские пошлины на зарубежные товары, скорее всего, сойдут на нет после изменения торгового баланса с другими странами. "Со временем пошлины должны растаять, как ледяной кубик. Если производство вернётся в США, мы будем меньше импортировать. Так что произойдёт ребалансировка", - сказал Бессент в интервью японскому изданию Nikkei, отвечая на вопрос о возможном снижении или отмене пошлин в случае сокращения торгового дефицита США. После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами. Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа.

сша

