Глава Минфина США Бессент рассказал, когда импортные пошлины сойдут на нет
Глава Минфина США Бессент рассказал, когда импортные пошлины сойдут на нет
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новые американские пошлины на зарубежные товары, скорее всего, сойдут на нет после изменения торгового баланса с... | 10.08.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 10 авг - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новые американские пошлины на зарубежные товары, скорее всего, сойдут на нет после изменения торгового баланса с другими странами. "Со временем пошлины должны растаять, как ледяной кубик. Если производство вернётся в США, мы будем меньше импортировать. Так что произойдёт ребалансировка", - сказал Бессент в интервью японскому изданию Nikkei, отвечая на вопрос о возможном снижении или отмене пошлин в случае сокращения торгового дефицита США. После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами. Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа.
мировая экономика, сша, дональд трамп, скотт бессент, nikkei
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Nikkei
23:32 10.08.2025
 
Глава Минфина США Бессент рассказал, когда импортные пошлины сойдут на нет

Глава Минфина США Бессент: новые пошлины сойдут на нет после изменения торгового баланса

© AFP / Karen Bleier Здание министерства финансов США в Вашингтоне.
ВАШИНГТОН, 10 авг - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новые американские пошлины на зарубежные товары, скорее всего, сойдут на нет после изменения торгового баланса с другими странами.
"Со временем пошлины должны растаять, как ледяной кубик. Если производство вернётся в США, мы будем меньше импортировать. Так что произойдёт ребалансировка", - сказал Бессент в интервью японскому изданию Nikkei, отвечая на вопрос о возможном снижении или отмене пошлин в случае сокращения торгового дефицита США.
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
Бразилия опасается введения дополнительных пошлин США, пишут СМИ
9 августа, 21:20
После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа.
 
