Офис губернатора Калифорнии обвинил Трампа в политическом вымогательстве - 10.08.2025
Офис губернатора Калифорнии обвинил Трампа в политическом вымогательстве
Офис губернатора Калифорнии обвинил Трампа в политическом вымогательстве - 10.08.2025, ПРАЙМ
Офис губернатора Калифорнии обвинил Трампа в политическом вымогательстве
Офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома отклонил требование администрации президента США Дональда Трампа к Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе... | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T10:51+0300
2025-08-10T10:51+0300
политика
мировая экономика
калифорния
сша
дональд трамп
cnn
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома отклонил требование администрации президента США Дональда Трампа к Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе (UCLA) о выплате одного миллиарда долларов в рамках урегулирования спора с федеральными властями, назвав его "политическим вымогательством". В пятницу телеканал CNN со ссылкой на проект соглашения и источники, знакомые с переговорами, сообщал, что администрация Трампа добивается от Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) выплаты одного миллиарда долларов в рамках урегулирования спора с федеральными властями. По данным канала, на прошлой неделе Белый дом заморозил финансирование университета на сумму 584 миллиона долларов. Согласно проекту соглашения, UCLA должен выплатить один миллиард долларов несколькими траншами и создать компенсационный фонд в 172 миллиона долларов для лиц, пострадавших от нарушений Закона о гражданских правах, запрещающего дискриминацию в сфере занятости. В обмен федеральное финансирование будет восстановлено, а UCLA сохранит доступ к грантам и контрактам. "Трамп превратил министерство юстиции в оружие, чтобы ограничить в возможностях систему государственных университетов номер один в Америке, заморозив финансирование медицины и науки до тех пор, пока UCLA не выплатит выкуп в размере одного миллиарда долларов. Калифорния не склонится перед отвратительным политическим вымогательством Трампа", - написал офис калифорнийского губернатора в соцсети Х. Ранее CNN отмечал, что администрация Трампа усилила давление на университеты в рамках кампании против антисемитизма в кампусах. В UCLA ведется расследование минюста США по этому вопросу. В марте вуз запустил собственную инициативу по борьбе с антисемитизмом, а на прошлой неделе урегулировал иск, в котором его обвиняли в том, что еврейские студенты подвергались преследованиям во время акций протеста в 2024 году.
калифорния
сша
мировая экономика, калифорния, сша, дональд трамп, cnn
Политика, Мировая экономика, Калифорния, США, Дональд Трамп, CNN
10:51 10.08.2025
 
Офис губернатора Калифорнии обвинил Трампа в политическом вымогательстве

Офис губернатора Калифорнии отклонил требование Трампа к университету о выплате $1 млрд

© РИА Новости . Михаил Климентьев
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома отклонил требование администрации президента США Дональда Трампа к Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе (UCLA) о выплате одного миллиарда долларов в рамках урегулирования спора с федеральными властями, назвав его "политическим вымогательством".
В пятницу телеканал CNN со ссылкой на проект соглашения и источники, знакомые с переговорами, сообщал, что администрация Трампа добивается от Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) выплаты одного миллиарда долларов в рамках урегулирования спора с федеральными властями. По данным канала, на прошлой неделе Белый дом заморозил финансирование университета на сумму 584 миллиона долларов. Согласно проекту соглашения, UCLA должен выплатить один миллиард долларов несколькими траншами и создать компенсационный фонд в 172 миллиона долларов для лиц, пострадавших от нарушений Закона о гражданских правах, запрещающего дискриминацию в сфере занятости. В обмен федеральное финансирование будет восстановлено, а UCLA сохранит доступ к грантам и контрактам.
"Трамп превратил министерство юстиции в оружие, чтобы ограничить в возможностях систему государственных университетов номер один в Америке, заморозив финансирование медицины и науки до тех пор, пока UCLA не выплатит выкуп в размере одного миллиарда долларов. Калифорния не склонится перед отвратительным политическим вымогательством Трампа", - написал офис калифорнийского губернатора в соцсети Х.
Ранее CNN отмечал, что администрация Трампа усилила давление на университеты в рамках кампании против антисемитизма в кампусах. В UCLA ведется расследование минюста США по этому вопросу. В марте вуз запустил собственную инициативу по борьбе с антисемитизмом, а на прошлой неделе урегулировал иск, в котором его обвиняли в том, что еврейские студенты подвергались преследованиям во время акций протеста в 2024 году.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
СМИ: Трамп не спешит с выбором преемника
10:25
 
Политика Мировая экономика Калифорния США Дональд Трамп CNN
 
 
