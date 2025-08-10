Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Туле при атаке беспилотника погибли два человека - 10.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250810/tula-860544718.html
В Туле при атаке беспилотника погибли два человека
В Туле при атаке беспилотника погибли два человека - 10.08.2025, ПРАЙМ
В Туле при атаке беспилотника погибли два человека
Два человека погибли, трое ранены при атаке БПЛА на гражданское предприятие в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T23:46+0300
2025-08-10T23:46+0300
происшествия
россия
общество
тульская область
тула
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859988461_0:123:3205:1926_1920x0_80_0_0_837f98c655f1500c273dde0c2f6c70f5.jpg
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Два человека погибли, трое ранены при атаке БПЛА на гражданское предприятие в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. "ВСУ продолжают атаковать Тульскую область... К сожалению, не обошлось без жертв. В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Миляев в своем Telegram-канале.По данным Минобороны, российские силы ПВО в период с 20:00 до 23:00 мск сбили 27 украинских беспилотников: 11 БПЛА — над территорией Тульской области, семь БПЛА — над Брянской областью, пять БПЛА — над Орловской, два БПЛА — над Калужской областью и по одному БПЛА — над территориями Московского региона и Рязанской области".
https://1prime.ru/20250810/vsu-860540109.html
тульская область
тула
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859988461_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_4dc5952e7567a79699d1fee6aa81dc61.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , тульская область, тула, всу
Происшествия, РОССИЯ, Общество , Тульская область, Тула, ВСУ
23:46 10.08.2025
 
В Туле при атаке беспилотника погибли два человека

Губернатор Тульской области Миляев сообщил о гибели двух человек при атаке БПЛА

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Два человека погибли, трое ранены при атаке БПЛА на гражданское предприятие в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"ВСУ продолжают атаковать Тульскую область... К сожалению, не обошлось без жертв. В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Миляев в своем Telegram-канале.
По данным Минобороны, российские силы ПВО в период с 20:00 до 23:00 мск сбили 27 украинских беспилотников: 11 БПЛА — над территорией Тульской области, семь БПЛА — над Брянской областью, пять БПЛА — над Орловской, два БПЛА — над Калужской областью и по одному БПЛА — над территориями Московского региона и Рязанской области".
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
Кадыров сообщил о попытках ВСУ атаковать объекты в Чечне
Вчера, 19:19
 
ПроисшествияРОССИЯОбществоТульская областьТулаВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала