https://1prime.ru/20250810/tula-860544718.html

В Туле при атаке беспилотника погибли два человека

В Туле при атаке беспилотника погибли два человека - 10.08.2025, ПРАЙМ

В Туле при атаке беспилотника погибли два человека

Два человека погибли, трое ранены при атаке БПЛА на гражданское предприятие в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. | 10.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-10T23:46+0300

2025-08-10T23:46+0300

2025-08-10T23:46+0300

происшествия

россия

общество

тульская область

тула

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859988461_0:123:3205:1926_1920x0_80_0_0_837f98c655f1500c273dde0c2f6c70f5.jpg

МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Два человека погибли, трое ранены при атаке БПЛА на гражданское предприятие в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. "ВСУ продолжают атаковать Тульскую область... К сожалению, не обошлось без жертв. В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Миляев в своем Telegram-канале.По данным Минобороны, российские силы ПВО в период с 20:00 до 23:00 мск сбили 27 украинских беспилотников: 11 БПЛА — над территорией Тульской области, семь БПЛА — над Брянской областью, пять БПЛА — над Орловской, два БПЛА — над Калужской областью и по одному БПЛА — над территориями Московского региона и Рязанской области".

https://1prime.ru/20250810/vsu-860540109.html

тульская область

тула

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , тульская область, тула, всу