В Туле при атаке беспилотника погибли два человека

МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Два человека погибли, трое ранены при атаке БПЛА на гражданское предприятие в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. "ВСУ продолжают атаковать Тульскую область... К сожалению, не обошлось без жертв. В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Миляев в своем Telegram-канале.По данным Минобороны, российские силы ПВО в период с 20:00 до 23:00 мск сбили 27 украинских беспилотников: 11 БПЛА — над территорией Тульской области, семь БПЛА — над Брянской областью, пять БПЛА — над Орловской, два БПЛА — над Калужской областью и по одному БПЛА — над территориями Московского региона и Рязанской области".
