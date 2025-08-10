https://1prime.ru/20250810/turtsiya-860541032.html
На западе Турции произошло землетрясение
На западе Турции произошло землетрясение - 10.08.2025, ПРАЙМ
На западе Турции произошло землетрясение
Землетрясение произошло на западе Турции, толчки ощущались в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T20:30+0300
2025-08-10T20:30+0300
2025-08-10T20:30+0300
стамбул
землетрясение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860540879_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_5a53a645d839ebdf685bb612b12cf6b6.jpg
СТАМБУЛ, 10 авг - ПРАЙМ. Землетрясение произошло на западе Турции, толчки ощущались в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Толчки ощущались на западе Стамбула около 20-30 секунд в 19.55 (время совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу. Приложения на смартфонах предупредили о толчках буквально за пару секунд до них.Как сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), магнитуда землетрясения составила 6,1, эпицентр располагался в провинции Балыкесир, очаг залегал на глубине 11 километров.Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что специалисты начали оценку ущерба, на данный момент никаких негативных последствий землетрясения не зафиксировано.Эпицентр располагался в почти 400 километрах от Стамбула.
стамбул
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860540879_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a85e04ea8c4a2e5e061e4d138ddfe93c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, землетрясение
На западе Турции произошло землетрясение
На западе Турции произошло землетрясение, толчки ощущались в Стамбуле
СТАМБУЛ, 10 авг - ПРАЙМ. Землетрясение произошло на западе Турции, толчки ощущались в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Толчки ощущались на западе Стамбула около 20-30 секунд в 19.55 (время совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу.
Приложения на смартфонах предупредили о толчках буквально за пару секунд до них.
Как сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), магнитуда землетрясения составила 6,1, эпицентр располагался в провинции Балыкесир, очаг залегал на глубине 11 километров.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что специалисты начали оценку ущерба, на данный момент никаких негативных последствий землетрясения не зафиксировано.
Эпицентр располагался в почти 400 километрах от Стамбула.