На западе Турции произошло землетрясение

На западе Турции произошло землетрясение

2025-08-10T20:30+0300

стамбул

землетрясение

СТАМБУЛ, 10 авг - ПРАЙМ. Землетрясение произошло на западе Турции, толчки ощущались в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Толчки ощущались на западе Стамбула около 20-30 секунд в 19.55 (время совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу. Приложения на смартфонах предупредили о толчках буквально за пару секунд до них.Как сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), магнитуда землетрясения составила 6,1, эпицентр располагался в провинции Балыкесир, очаг залегал на глубине 11 километров.Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что специалисты начали оценку ущерба, на данный момент никаких негативных последствий землетрясения не зафиксировано.Эпицентр располагался в почти 400 километрах от Стамбула.

