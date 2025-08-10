Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На западе Турции произошло землетрясение - 10.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250810/turtsiya-860541032.html
На западе Турции произошло землетрясение
На западе Турции произошло землетрясение - 10.08.2025, ПРАЙМ
На западе Турции произошло землетрясение
Землетрясение произошло на западе Турции, толчки ощущались в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T20:30+0300
2025-08-10T20:30+0300
стамбул
землетрясение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860540879_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_5a53a645d839ebdf685bb612b12cf6b6.jpg
СТАМБУЛ, 10 авг - ПРАЙМ. Землетрясение произошло на западе Турции, толчки ощущались в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Толчки ощущались на западе Стамбула около 20-30 секунд в 19.55 (время совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу. Приложения на смартфонах предупредили о толчках буквально за пару секунд до них.Как сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), магнитуда землетрясения составила 6,1, эпицентр располагался в провинции Балыкесир, очаг залегал на глубине 11 километров.Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что специалисты начали оценку ущерба, на данный момент никаких негативных последствий землетрясения не зафиксировано.Эпицентр располагался в почти 400 километрах от Стамбула.
стамбул
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860540879_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a85e04ea8c4a2e5e061e4d138ddfe93c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
стамбул, землетрясение
Стамбул, землетрясение
20:30 10.08.2025
 
На западе Турции произошло землетрясение

На западе Турции произошло землетрясение, толчки ощущались в Стамбуле

© РИА Новости . Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула
Скорая помощь на улице Стамбула - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости . Виктория Виатрис
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 10 авг - ПРАЙМ. Землетрясение произошло на западе Турции, толчки ощущались в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Толчки ощущались на западе Стамбула около 20-30 секунд в 19.55 (время совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу.
Приложения на смартфонах предупредили о толчках буквально за пару секунд до них.
Как сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), магнитуда землетрясения составила 6,1, эпицентр располагался в провинции Балыкесир, очаг залегал на глубине 11 километров.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что специалисты начали оценку ущерба, на данный момент никаких негативных последствий землетрясения не зафиксировано.
Эпицентр располагался в почти 400 километрах от Стамбула.
 
Стамбулземлетрясение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала