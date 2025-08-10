Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции уточнили данные о последствиях землетрясения в провинции Балыкесир - 10.08.2025
В Турции уточнили данные о последствиях землетрясения в провинции Балыкесир
В Турции уточнили данные о последствиях землетрясения в провинции Балыкесир - 10.08.2025, ПРАЙМ
В Турции уточнили данные о последствиях землетрясения в провинции Балыкесир
Одно здание обрушилось в результате землетрясения с эпицентром в турецкой провинции Балыкесир на западе Турции, еще 24 повреждены, под завалами остается один... | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T22:39+0300
2025-08-10T22:40+0300
происшествия
здоровье
турция
стамбул
землетрясение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860543137_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_c2ff21e5c0a44723533e078cd1517104.jpg
СТАМБУЛ, 10 авг - ПРАЙМ. Одно здание обрушилось в результате землетрясения с эпицентром в турецкой провинции Балыкесир на западе Турции, еще 24 повреждены, под завалами остается один человек, сообщило в воскресенье МВД Турции. "Экстренные службы получили 24 сообщения о поврежденных зданиях. В городе Сындыргы обрушилось одно здание. В результате спасательных работ из-под завалов извлечены живыми четыре человека, операция по спасению еще одного человека продолжается", - сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), входящее в состав МВД. Как минимум четыре человека пострадали в результате землетрясения с эпицентром в провинции Балыкесир, сообщил в воскресенье министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу. Мэр Сындыргы ранее утверждал, что в результате землетрясения обрушились не менее десяти домов. Магнитуда землетрясения, ощущавшегося в Стамбуле и ряде других турецких городов, составила 6,1, эпицентр располагался в провинции Балыкесир, сообщило ранее AFAD. Эпицентр землетрясения располагался почти в 400 километрах от Стамбула. Толчки ощущались на западе мегаполиса около 20-30 секунд в 19.55 (совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу.
турция
стамбул
здоровье, турция, стамбул, землетрясение
Происшествия, Здоровье, ТУРЦИЯ, Стамбул, землетрясение
22:39 10.08.2025 (обновлено: 22:40 10.08.2025)
 
В Турции уточнили данные о последствиях землетрясения в провинции Балыкесир

МВД Турции: в результате землетрясения в провинции Балыкесир обрушилось одно здание

© РИА Новости . Алена ПалажченкоЛиквидация последствий землетрясения в Измире, Турция
Ликвидация последствий землетрясения в Измире, Турция - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости . Алена Палажченко
СТАМБУЛ, 10 авг - ПРАЙМ. Одно здание обрушилось в результате землетрясения с эпицентром в турецкой провинции Балыкесир на западе Турции, еще 24 повреждены, под завалами остается один человек, сообщило в воскресенье МВД Турции.
"Экстренные службы получили 24 сообщения о поврежденных зданиях. В городе Сындыргы обрушилось одно здание. В результате спасательных работ из-под завалов извлечены живыми четыре человека, операция по спасению еще одного человека продолжается", - сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), входящее в состав МВД.
Как минимум четыре человека пострадали в результате землетрясения с эпицентром в провинции Балыкесир, сообщил в воскресенье министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу.
Мэр Сындыргы ранее утверждал, что в результате землетрясения обрушились не менее десяти домов.
Магнитуда землетрясения, ощущавшегося в Стамбуле и ряде других турецких городов, составила 6,1, эпицентр располагался в провинции Балыкесир, сообщило ранее AFAD.
Эпицентр землетрясения располагался почти в 400 километрах от Стамбула.
Толчки ощущались на западе мегаполиса около 20-30 секунд в 19.55 (совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу.
 
ПроисшествияЗдоровьеТУРЦИЯСтамбулземлетрясение
 
 
