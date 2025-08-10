https://1prime.ru/20250810/turtsiya-860543289.html

В Турции уточнили данные о последствиях землетрясения в провинции Балыкесир

В Турции уточнили данные о последствиях землетрясения в провинции Балыкесир - 10.08.2025, ПРАЙМ

В Турции уточнили данные о последствиях землетрясения в провинции Балыкесир

Одно здание обрушилось в результате землетрясения с эпицентром в турецкой провинции Балыкесир на западе Турции, еще 24 повреждены, под завалами остается один... | 10.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-10T22:39+0300

2025-08-10T22:39+0300

2025-08-10T22:40+0300

происшествия

здоровье

турция

стамбул

землетрясение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860543137_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_c2ff21e5c0a44723533e078cd1517104.jpg

СТАМБУЛ, 10 авг - ПРАЙМ. Одно здание обрушилось в результате землетрясения с эпицентром в турецкой провинции Балыкесир на западе Турции, еще 24 повреждены, под завалами остается один человек, сообщило в воскресенье МВД Турции. "Экстренные службы получили 24 сообщения о поврежденных зданиях. В городе Сындыргы обрушилось одно здание. В результате спасательных работ из-под завалов извлечены живыми четыре человека, операция по спасению еще одного человека продолжается", - сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), входящее в состав МВД. Как минимум четыре человека пострадали в результате землетрясения с эпицентром в провинции Балыкесир, сообщил в воскресенье министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу. Мэр Сындыргы ранее утверждал, что в результате землетрясения обрушились не менее десяти домов. Магнитуда землетрясения, ощущавшегося в Стамбуле и ряде других турецких городов, составила 6,1, эпицентр располагался в провинции Балыкесир, сообщило ранее AFAD. Эпицентр землетрясения располагался почти в 400 километрах от Стамбула. Толчки ощущались на западе мегаполиса около 20-30 секунд в 19.55 (совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу.

турция

стамбул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

здоровье, турция, стамбул, землетрясение