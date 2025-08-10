https://1prime.ru/20250810/vens--860538568.html

Вэнс оценил идею встречи Путина и Зеленского до саммита Россия — США

Вэнс оценил идею встречи Путина и Зеленского до саммита Россия — США - 10.08.2025, ПРАЙМ

Вэнс оценил идею встречи Путина и Зеленского до саммита Россия — США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не считает продуктивной идею возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского до переговоров лидеров России | 10.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-10T17:27+0300

2025-08-10T17:27+0300

2025-08-10T18:00+0300

политика

россия

общество

сша

рф

киев

владимир путин

владимир зеленский

джей ди вэнс

fox news

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850145492_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dade176e88a2a1d5df1634256cbb8926.jpg

ВАШИНГТОН, 10 авг - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не считает продуктивной идею возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского до переговоров лидеров России и США. "Я не считаю, что это будет продуктивным", — сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя идею встречи Путина и Зеленского до переговоров президентов России и США. При этом Вэнс добавил, что США со своей стороны продолжают вести диалог с Киевом, в котором принимает участие он сам, а также госсекретарь Марко Рубио.Говоря о предстоящей встрече Путина и Трампа на Аляске, вице-президент отметил, что американский лидер уверен в затрачиваемых усилиях."Дональд Трамп сказал мне сегодня в частном порядке: "Послушай, может быть, это сработает, может быть, и нет, но это стоит усилий. Стоит попытаться". Мы продолжим использовать дипломатическое влияние президента Соединенных Штатов, чтобы положить конец этому конфликту", — сказал Вэнс.При этом Трамп хочет, чтобы США перестали финансировать украинский конфликт, продолжил вице-президент."Президент и я хотим, чтобы Америка, мы покончили с финансированием войны на Украине. Мы хотим добиться мирного урегулирования. Мы хотим прекратить убийства. Американцы устали продолжать тратить свои деньги, свои налоги, на этот конфликт", — сказал Вэнс.Он добавил, что если европейцы хотят закупать оружие у американских производителей для передачи его Украине, то Вашингтон не возражает.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

https://1prime.ru/20250809/mid--860512470.html

сша

рф

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , сша, рф, киев, владимир путин, владимир зеленский, джей ди вэнс, fox news