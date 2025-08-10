https://1prime.ru/20250810/vens--860538568.html
Вэнс оценил идею встречи Путина и Зеленского до саммита Россия — США
2025-08-10T17:27+0300
2025-08-10T17:27+0300
2025-08-10T18:00+0300
ВАШИНГТОН, 10 авг - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не считает продуктивной идею возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского до переговоров лидеров России и США. "Я не считаю, что это будет продуктивным", — сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя идею встречи Путина и Зеленского до переговоров президентов России и США. При этом Вэнс добавил, что США со своей стороны продолжают вести диалог с Киевом, в котором принимает участие он сам, а также госсекретарь Марко Рубио.Говоря о предстоящей встрече Путина и Трампа на Аляске, вице-президент отметил, что американский лидер уверен в затрачиваемых усилиях."Дональд Трамп сказал мне сегодня в частном порядке: "Послушай, может быть, это сработает, может быть, и нет, но это стоит усилий. Стоит попытаться". Мы продолжим использовать дипломатическое влияние президента Соединенных Штатов, чтобы положить конец этому конфликту", — сказал Вэнс.При этом Трамп хочет, чтобы США перестали финансировать украинский конфликт, продолжил вице-президент."Президент и я хотим, чтобы Америка, мы покончили с финансированием войны на Украине. Мы хотим добиться мирного урегулирования. Мы хотим прекратить убийства. Американцы устали продолжать тратить свои деньги, свои налоги, на этот конфликт", — сказал Вэнс.Он добавил, что если европейцы хотят закупать оружие у американских производителей для передачи его Украине, то Вашингтон не возражает.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
