"Прибрали с танцплощадки": Киев в трауре из-за встречи Путина и Трампа
Политика
"Прибрали с танцплощадки": Киев в трауре из-за встречи Путина и Трампа
2025-08-10T09:51+0300
2025-08-10T09:51+0300
МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа точно пройдет без Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Мы теперь подходим к новой узловой развязке, и, надо сказать, пока она очень поганенькая для Украины, очень плохо выглядит. Трамп и Путин вышли на эту встречу чрезвычайно активно &lt;…&gt; теперь это фактически будет, и это важный итог", — сказал он в эфире на YouTube.Аналитик также указал на то, что Европа и Украина полностью исключены из процесса переговоров. Он добавил, что после встречи на Аляске не следует ожидать поставок оружия Киеву ни напрямую из США, ни через НАТО и Евросоюз."А Зеленского, к сожалению великому, просто прибрали с этой танцплощадки, с этой сцены. Просто прибрали &lt;…&gt; он не соответствует той весовой категории, которая есть у Путина и Трампа. Ну это логично, тут уже никуда не денешься", — заключил Соскин.В ночь на субботу Трамп объявил о предстоящей встрече с Путиным на Аляске 15 августа, что было подтверждено Кремлем
09:51 10.08.2025
 
"Прибрали с танцплощадки": Киев в трауре из-за встречи Путина и Трампа

Соскин: встреча Путина и Трампа точно пройдет без Зеленского

© Фото : Public Domain/President Of Ukraine Украинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа точно пройдет без Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Мы теперь подходим к новой узловой развязке, и, надо сказать, пока она очень поганенькая для Украины, очень плохо выглядит. Трамп и Путин вышли на эту встречу чрезвычайно активно <…> теперь это фактически будет, и это важный итог", — сказал он в эфире на YouTube.
Аналитик также указал на то, что Европа и Украина полностью исключены из процесса переговоров. Он добавил, что после встречи на Аляске не следует ожидать поставок оружия Киеву ни напрямую из США, ни через НАТО и Евросоюз.
"А Зеленского, к сожалению великому, просто прибрали с этой танцплощадки, с этой сцены. Просто прибрали <…> он не соответствует той весовой категории, которая есть у Путина и Трампа. Ну это логично, тут уже никуда не денешься", — заключил Соскин.
В ночь на субботу Трамп объявил о предстоящей встрече с Путиным на Аляске 15 августа, что было подтверждено Кремлем
Эксперт раскрыл возможные итоги встречи Путина и Трампа
