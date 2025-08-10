https://1prime.ru/20250810/vstrecha-860527804.html

"Прибрали с танцплощадки": Киев в трауре из-за встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа точно пройдет без Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Мы теперь подходим к новой узловой развязке, и, надо сказать, пока она очень поганенькая для Украины, очень плохо выглядит. Трамп и Путин вышли на эту встречу чрезвычайно активно <…> теперь это фактически будет, и это важный итог", — сказал он в эфире на YouTube.Аналитик также указал на то, что Европа и Украина полностью исключены из процесса переговоров. Он добавил, что после встречи на Аляске не следует ожидать поставок оружия Киеву ни напрямую из США, ни через НАТО и Евросоюз."А Зеленского, к сожалению великому, просто прибрали с этой танцплощадки, с этой сцены. Просто прибрали <…> он не соответствует той весовой категории, которая есть у Путина и Трампа. Ну это логично, тут уже никуда не денешься", — заключил Соскин.В ночь на субботу Трамп объявил о предстоящей встрече с Путиным на Аляске 15 августа, что было подтверждено Кремлем

