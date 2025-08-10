https://1prime.ru/20250810/zelenskij-860521811.html
Зеленский обеспокоен решением Трампа провести встречу с Путиным, пишут СМИ
Зеленский обеспокоен решением Трампа провести встречу с Путиным, пишут СМИ - 10.08.2025, ПРАЙМ
Зеленский обеспокоен решением Трампа провести встречу с Путиным, пишут СМИ
Владимир Зеленский встревожен решением президента США Дональда Трампа провести личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает британская... | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T01:31+0300
2025-08-10T01:31+0300
2025-08-10T01:31+0300
экономика
мировая экономика
общество
сша
аляска
украина
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
financial times
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860521811.jpg?1754778706
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский встревожен решением президента США Дональда Трампа провести личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи российского и американского лидеров заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.
"Он (Зеленский - ред.) был встревожен решением Трампа провести с российским президентом Владимиром Путиным встречу лицом к лицу на Аляске на следующей неделе без приглашения Украины к участию", - говорится в публикации издания со ссылкой на источники, близкие к главе киевского режима.
сша
аляска
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , сша, аляска, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, financial times
Экономика, Мировая экономика, Общество , США, Аляска, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Financial Times
Зеленский обеспокоен решением Трампа провести встречу с Путиным, пишут СМИ
FT: Зеленский обеспокоен решением Трампа провести личную встречу с Путиным
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский встревожен решением президента США Дональда Трампа провести личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи российского и американского лидеров заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.
"Он (Зеленский - ред.) был встревожен решением Трампа провести с российским президентом Владимиром Путиным встречу лицом к лицу на Аляске на следующей неделе без приглашения Украины к участию", - говорится в публикации издания со ссылкой на источники, близкие к главе киевского режима.