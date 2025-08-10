https://1prime.ru/20250810/zelenskij-860521811.html

Зеленский обеспокоен решением Трампа провести встречу с Путиным, пишут СМИ

2025-08-10T01:31+0300

МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский встревожен решением президента США Дональда Трампа провести личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи российского и американского лидеров заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины. "Он (Зеленский - ред.) был встревожен решением Трампа провести с российским президентом Владимиром Путиным встречу лицом к лицу на Аляске на следующей неделе без приглашения Украины к участию", - говорится в публикации издания со ссылкой на источники, близкие к главе киевского режима.

2025

