Новая чартерная египетская авиакомпания в августе начнет полеты в Россию

https://1prime.ru/20250811/ator-860574942.html
2025-08-11T15:48+0300
2025-08-11T15:48+0300
2025-08-11T15:48+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860574790_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_77115be5fc25d1389967f3b3d441788c.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Чартерная египетская авиакомпания Sky Vision Airlines по заказу туроператоров Pegas Touristik и Coral Travel начнет полеты из Москвы и еще семи городов России на египетский курорт, рейсы стартуют в конце августа - начале сентября, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "В системе бронирования туроператоров Pegas Touristik и Coral Travel появились пакетные туры на рейсах Sky Vision Airlines – египетской авиакомпании, которая до этого не летала в Россию. Она будет выполнять чартеры в Шарм-эль-Шейх с конца августа", - сообщили в ассоциации. География вылетов обширная: запланированы полётные программы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Омска, Перми, Тюмени и Уфы, указали в сообщении. Первыми египетскую новинку опробуют туристы из Тюмени: из аэропорта "Рощино" рейсы Sky Vision Airlines начнутся с 28 августа. На следующий день, 29 августа, египетский перевозчик полетит на Южный Синай уже из московского аэропорта "Шереметьево", следует из сообщения. В АТОР пояснили, что привлечение Sky Vision Airlines связано с планами расширения уже существующих и запуска новых полётных программ в условиях высокого спроса на туры в Египет. "По сравнению с предыдущим сезоном планируется увеличение полётной программы в Египет на зимний период 2025–2026 годов на 25–30%. Во многом этот рост произойдёт благодаря привлечению Sky Vision Airlines", – процитировали в АТОР представителя Pegas Touristik. "Египет... безусловный фаворит зимнего сезона. На фоне высокого спроса на направлении Coral Travel расширяет полётную программу в Египет. Блочная перевозка на крыльях Sky Vision Airlines запланирована из восьми городов. Пакетные туры на этих рейсах уже в продаже", – сказала руководитель службы по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова, слова которой также привели в сообщении. По данным АТОР, Sky Vision Airlines – частная египетская авиакомпания, базирующаяся в Каире. Основанная в 2022 году, компания начала коммерческие перевозки в январе 2023 года. На сегодняшний день перевозчик специализируется на регулярных и чартерных перевозках из основных аэропортов Египта.
