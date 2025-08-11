https://1prime.ru/20250811/cnn-860562671.html

СМИ: Трамп распорядился убрать портрет Обамы на лестницу

СМИ: Трамп распорядился убрать портрет Обамы на лестницу - 11.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: Трамп распорядился убрать портрет Обамы на лестницу

Президент США Дональд Трамп распорядился убрать портрет своего предшественника Барака Обамы на верхнюю площадку лестницы Белого дома, где его не смогут видеть... | 11.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-11T12:05+0300

2025-08-11T12:05+0300

2025-08-11T12:05+0300

политика

общество

мировая экономика

сша

дональд трамп

барак обама

джо байден

cnn

https://cdnn.1prime.ru/img/82867/78/828677800_0:0:4705:2646_1920x0_80_0_0_0e6c4c469b147ab6f4c9e821a5cdf05a.jpg

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп распорядился убрать портрет своего предшественника Барака Обамы на верхнюю площадку лестницы Белого дома, где его не смогут видеть тысячи ежедневных посетителей, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники. Как отмечает телеканал, согласно протоколу Белого дома и сложившейся традиции, портреты последних президентов США должны располагаться на самом видном месте - у входа в резиденцию, чтобы их могли видеть гости во время официальных мероприятий и посетители на экскурсиях. По словам источника, теперь фотореалистичный портрет Обамы работы Роберта Маккарди висит в углу на верхнем пролете Парадной лестницы, соединяющей первый и второй этажи Белого дома. Доступ в эту зону строго ограничен членами семьи президента, агентами Секретной службы США и ограниченным числом сотрудников. Портреты бывшего президента Джорджа Буша-младшего и его отца Джорджа Буша-старшего, с которыми у Трампа были натянутые отношения, также перенесены. Портрет экс-президента Джо Байдена, которому Трамп проиграл на выборах 2020 года, еще не готов.

https://1prime.ru/20250811/tramp-860559530.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, дональд трамп, барак обама, джо байден, cnn