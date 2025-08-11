https://1prime.ru/20250811/cnn-860562671.html
СМИ: Трамп распорядился убрать портрет Обамы на лестницу
2025-08-11T12:05+0300
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп распорядился убрать портрет своего предшественника Барака Обамы на верхнюю площадку лестницы Белого дома, где его не смогут видеть тысячи ежедневных посетителей, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники. Как отмечает телеканал, согласно протоколу Белого дома и сложившейся традиции, портреты последних президентов США должны располагаться на самом видном месте - у входа в резиденцию, чтобы их могли видеть гости во время официальных мероприятий и посетители на экскурсиях. По словам источника, теперь фотореалистичный портрет Обамы работы Роберта Маккарди висит в углу на верхнем пролете Парадной лестницы, соединяющей первый и второй этажи Белого дома. Доступ в эту зону строго ограничен членами семьи президента, агентами Секретной службы США и ограниченным числом сотрудников. Портреты бывшего президента Джорджа Буша-младшего и его отца Джорджа Буша-старшего, с которыми у Трампа были натянутые отношения, также перенесены. Портрет экс-президента Джо Байдена, которому Трамп проиграл на выборах 2020 года, еще не готов.
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп распорядился убрать портрет своего предшественника Барака Обамы на верхнюю площадку лестницы Белого дома, где его не смогут видеть тысячи ежедневных посетителей, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.
Как отмечает телеканал, согласно протоколу Белого дома и сложившейся традиции, портреты последних президентов США должны располагаться на самом видном месте - у входа в резиденцию, чтобы их могли видеть гости во время официальных мероприятий и посетители на экскурсиях.
По словам источника, теперь фотореалистичный портрет Обамы работы Роберта Маккарди висит в углу на верхнем пролете Парадной лестницы, соединяющей первый и второй этажи Белого дома. Доступ в эту зону строго ограничен членами семьи президента, агентами Секретной службы США и ограниченным числом сотрудников.
Портреты бывшего президента Джорджа Буша-младшего и его отца Джорджа Буша-старшего, с которыми у Трампа были натянутые отношения, также перенесены.
Портрет экс-президента Джо Байдена, которому Трамп проиграл на выборах 2020 года, еще не готов.
