Число заявлений о банкротстве в Германии достигло рекордного уровня
2025-08-11T12:28+0300
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Число заявлений о банкротстве в Германии возросло в июле этого года, достигнув самого высокого показателя роста банкротств с октября 2024 года, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). "Согласно предварительным данным Федерального статистического бюро (Destatis), количество поданных заявлений о банкротстве в Германии в июле 2025 года выросло на 19,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Это самый высокий показатель роста с октября 2024 года (плюс 22,9%)", - говорится в сообщении. Предварительные данные основаны на текущих заявлениях о банкротстве и пока не являются официальной статистикой. Согласно официальным данным, в мае 2025 года число банкротств среди компаний увеличилось на 5,3% по сравнению с маем прошлого года, местные суды сообщили о 2036 делах о банкротстве предприятий. Особенно много заявлений о банкротстве поступает в транспортном и складском секторе, за ними следуют строительный сектор и гостиничный бизнес. Число случаев несостоятельности среди физических лиц-потребителей также увеличилось в мае 2025 года на 16,1% по сравнению с показателем прошлого года, было зарегистрировано 6605 случаев банкротства. "Экономический кризис продолжается, и поэтому волна корпоративных банкротств продолжает расти... Ликвидность многих предприятий упала после двух лет рецессии", - приводит издание Spiegel комментарий эксперта Торгово-промышленной палаты Германии (DIHK) Юппа Ценцена. По его словам, серьезным фактором нагрузки остаются высокие по сравнению с международными затраты на электроэнергию.
