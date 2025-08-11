https://1prime.ru/20250811/destatis-860563849.html

Число заявлений о банкротстве в Германии достигло рекордного уровня

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Число заявлений о банкротстве в Германии возросло в июле этого года, достигнув самого высокого показателя роста банкротств с октября 2024 года, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). "Согласно предварительным данным Федерального статистического бюро (Destatis), количество поданных заявлений о банкротстве в Германии в июле 2025 года выросло на 19,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Это самый высокий показатель роста с октября 2024 года (плюс 22,9%)", - говорится в сообщении. Предварительные данные основаны на текущих заявлениях о банкротстве и пока не являются официальной статистикой. Согласно официальным данным, в мае 2025 года число банкротств среди компаний увеличилось на 5,3% по сравнению с маем прошлого года, местные суды сообщили о 2036 делах о банкротстве предприятий. Особенно много заявлений о банкротстве поступает в транспортном и складском секторе, за ними следуют строительный сектор и гостиничный бизнес. Число случаев несостоятельности среди физических лиц-потребителей также увеличилось в мае 2025 года на 16,1% по сравнению с показателем прошлого года, было зарегистрировано 6605 случаев банкротства. "Экономический кризис продолжается, и поэтому волна корпоративных банкротств продолжает расти... Ликвидность многих предприятий упала после двух лет рецессии", - приводит издание Spiegel комментарий эксперта Торгово-промышленной палаты Германии (DIHK) Юппа Ценцена. По его словам, серьезным фактором нагрузки остаются высокие по сравнению с международными затраты на электроэнергию.

