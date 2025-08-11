Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число заявлений о банкротстве в Германии достигло рекордного уровня - 11.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250811/destatis-860563849.html
Число заявлений о банкротстве в Германии достигло рекордного уровня
Число заявлений о банкротстве в Германии достигло рекордного уровня - 11.08.2025, ПРАЙМ
Число заявлений о банкротстве в Германии достигло рекордного уровня
Число заявлений о банкротстве в Германии возросло в июле этого года, достигнув самого высокого показателя роста банкротств с октября 2024 года, следует из... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T12:28+0300
2025-08-11T12:28+0300
экономика
бизнес
германия
spiegel
https://cdnn.1prime.ru/img/83423/21/834232123_0:251:2751:1798_1920x0_80_0_0_ba55da95e1952c94c354f5c376d34cc7.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Число заявлений о банкротстве в Германии возросло в июле этого года, достигнув самого высокого показателя роста банкротств с октября 2024 года, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). "Согласно предварительным данным Федерального статистического бюро (Destatis), количество поданных заявлений о банкротстве в Германии в июле 2025 года выросло на 19,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Это самый высокий показатель роста с октября 2024 года (плюс 22,9%)", - говорится в сообщении. Предварительные данные основаны на текущих заявлениях о банкротстве и пока не являются официальной статистикой. Согласно официальным данным, в мае 2025 года число банкротств среди компаний увеличилось на 5,3% по сравнению с маем прошлого года, местные суды сообщили о 2036 делах о банкротстве предприятий. Особенно много заявлений о банкротстве поступает в транспортном и складском секторе, за ними следуют строительный сектор и гостиничный бизнес. Число случаев несостоятельности среди физических лиц-потребителей также увеличилось в мае 2025 года на 16,1% по сравнению с показателем прошлого года, было зарегистрировано 6605 случаев банкротства. "Экономический кризис продолжается, и поэтому волна корпоративных банкротств продолжает расти... Ликвидность многих предприятий упала после двух лет рецессии", - приводит издание Spiegel комментарий эксперта Торгово-промышленной палаты Германии (DIHK) Юппа Ценцена. По его словам, серьезным фактором нагрузки остаются высокие по сравнению с международными затраты на электроэнергию.
https://1prime.ru/20250811/germaniya-860551157.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83423/21/834232123_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_19509b0db333e59cd227922565db0a3d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, германия, spiegel
Экономика, Бизнес, ГЕРМАНИЯ, Spiegel
12:28 11.08.2025
 
Число заявлений о банкротстве в Германии достигло рекордного уровня

Destatis: число заявлений о банкротстве в Германии выросло в июле на 19,2%

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг Германии.
Флаг Германии. - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Число заявлений о банкротстве в Германии возросло в июле этого года, достигнув самого высокого показателя роста банкротств с октября 2024 года, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
"Согласно предварительным данным Федерального статистического бюро (Destatis), количество поданных заявлений о банкротстве в Германии в июле 2025 года выросло на 19,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Это самый высокий показатель роста с октября 2024 года (плюс 22,9%)", - говорится в сообщении. Предварительные данные основаны на текущих заявлениях о банкротстве и пока не являются официальной статистикой.
Согласно официальным данным, в мае 2025 года число банкротств среди компаний увеличилось на 5,3% по сравнению с маем прошлого года, местные суды сообщили о 2036 делах о банкротстве предприятий.
Особенно много заявлений о банкротстве поступает в транспортном и складском секторе, за ними следуют строительный сектор и гостиничный бизнес.
Число случаев несостоятельности среди физических лиц-потребителей также увеличилось в мае 2025 года на 16,1% по сравнению с показателем прошлого года, было зарегистрировано 6605 случаев банкротства.
"Экономический кризис продолжается, и поэтому волна корпоративных банкротств продолжает расти... Ликвидность многих предприятий упала после двух лет рецессии", - приводит издание Spiegel комментарий эксперта Торгово-промышленной палаты Германии (DIHK) Юппа Ценцена. По его словам, серьезным фактором нагрузки остаются высокие по сравнению с международными затраты на электроэнергию.
Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
"Противостоять миру": в Германии раскрыли тайный план ЕС и Киева
08:34
 
ЭкономикаБизнесГЕРМАНИЯSpiegel
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала