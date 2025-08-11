https://1prime.ru/20250811/ekspert-860546212.html

Эксперт рассказал, зачем ВСУ используют колумбийских наемников

Эксперт рассказал, зачем ВСУ используют колумбийских наемников - 11.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, зачем ВСУ используют колумбийских наемников

ВСУ используют колумбийских наемников для расчистки пути для украинских кадровых военнослужащих, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета... | 11.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-11T03:52+0300

2025-08-11T03:52+0300

2025-08-11T03:52+0300

общество

экономика

мировая экономика

украина

колумбия

рф

мария захарова

сергей лавров

всу

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860546212.jpg?1754873529

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ, Олег Краев. ВСУ используют колумбийских наемников для расчистки пути для украинских кадровых военнослужащих, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес. "(ВСУ – ред.) обычно ищут людей, которые будут выполнять определенные задачи разведки. Поэтому они (наемники - ред.) часто подвергаются атакам дронов, подрываются на минах. Они прокладывают путь для кадровых военнослужащих", - поделился эксперт. Также собеседник агентства заявил, что колумбийцы нужны ВСУ в качестве "пушечного мяса", чтобы разменивать их жизни на жизни украинских военных. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

украина

колумбия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, колумбия, рф, мария захарова, сергей лавров, всу, оон, минобороны рф