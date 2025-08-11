https://1prime.ru/20250811/ekspert-860546212.html
Эксперт рассказал, зачем ВСУ используют колумбийских наемников
Эксперт рассказал, зачем ВСУ используют колумбийских наемников - 11.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, зачем ВСУ используют колумбийских наемников
11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ, Олег Краев. ВСУ используют колумбийских наемников для расчистки пути для украинских кадровых военнослужащих, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес.
"(ВСУ – ред.) обычно ищут людей, которые будут выполнять определенные задачи разведки. Поэтому они (наемники - ред.) часто подвергаются атакам дронов, подрываются на минах. Они прокладывают путь для кадровых военнослужащих", - поделился эксперт.
Также собеседник агентства заявил, что колумбийцы нужны ВСУ в качестве "пушечного мяса", чтобы разменивать их жизни на жизни украинских военных.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Эксперт рассказал, зачем ВСУ используют колумбийских наемников
Эксперт: ВСУ используют колумбийских наемников для расчистки пути для кадровых военных
