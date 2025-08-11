https://1prime.ru/20250811/komi-860581845.html
В Коми временно ограничили работу мобильного интернета
В Коми временно ограничили работу мобильного интернета - 11.08.2025, ПРАЙМ
В Коми временно ограничили работу мобильного интернета
Работа мобильного интернета временно ограничена в республике Коми в рамках обеспечения дополнительных мер безопасности, сообщило региональное министерство... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T18:07+0300
2025-08-11T18:07+0300
2025-08-11T18:15+0300
технологии
коми
https://cdnn.1prime.ru/img/76315/58/763155807_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_b27f61a386ed6af25348e507dba686a9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – ПРАЙМ. Работа мобильного интернета временно ограничена в республике Коми в рамках обеспечения дополнительных мер безопасности, сообщило региональное министерство цифрового развития и связи. "В связи с необходимостью дополнительных мер безопасности на территории республики Коми временно ограничена работа мобильного интернета. Это плановая превентивная мера, направленная на защиту инфраструктуры и обеспечение стабильности работы важных объектов", – говорится в Telegram-канале ведомства. Жителям региона рекомендуется в период ограничений мобильного интернета использовать Wi-Fi. Голосовая связь и SMS работают в обычном режиме. Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн в воскресенье сообщал о введении процедур обеспечения безопасности в связи с полетами беспилотных летательных средств в Ухтинском районе. В результате падений БПЛА никто не пострадал, режим опасности был снят, уточнял он.
https://1prime.ru/20250808/krym-860462037.html
коми
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76315/58/763155807_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_d461fae6575c31534f988b1759a309e2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, коми
В Коми временно ограничили работу мобильного интернета
Власти Коми объяснили ограничения мобильного интернета соображениями безопасности
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – ПРАЙМ. Работа мобильного интернета временно ограничена в республике Коми в рамках обеспечения дополнительных мер безопасности, сообщило региональное министерство цифрового развития и связи.
"В связи с необходимостью дополнительных мер безопасности на территории республики Коми временно ограничена работа мобильного интернета. Это плановая превентивная мера, направленная на защиту инфраструктуры и обеспечение стабильности работы важных объектов", – говорится в Telegram-канале ведомства.
Жителям региона рекомендуется в период ограничений мобильного интернета использовать Wi-Fi. Голосовая связь и SMS работают в обычном режиме.
Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн в воскресенье сообщал о введении процедур обеспечения безопасности в связи с полетами беспилотных летательных средств в Ухтинском районе. В результате падений БПЛА никто не пострадал, режим опасности был снят, уточнял он.
В Крыму предупредили о веерном отключении мобильного интернета