https://1prime.ru/20250811/naemniki-860547666.html

Колумбийские наемники подвергаются унижениям и дискриминации в ВСУ

Колумбийские наемники подвергаются унижениям и дискриминации в ВСУ - 11.08.2025, ПРАЙМ

Колумбийские наемники подвергаются унижениям и дискриминации в ВСУ

Колумбийские наемники продолжают подвергаться унижениям и дискриминации в ВСУ, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в... | 11.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-11T06:46+0300

2025-08-11T06:46+0300

2025-08-11T06:46+0300

общество

экономика

мировая экономика

украина

колумбия

рф

мария захарова

сергей лавров

всу

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860547666.jpg?1754884017

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ, Олег Краев. Колумбийские наемники продолжают подвергаться унижениям и дискриминации в ВСУ, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес. "Безусловно, на фронте ситуация остается очень тяжелой, сопровождается дискриминацией", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос об отношении к его соотечественникам в ВСУ. Уруэнья Санчес подчеркнул, что плохое отношение связано не только с ксенофобией и расизмом, но и обманом при выплате денег наемникам за участие в боевых действиях. Ранее военнопленный из 517-го отдельного батальона "Гайдамаки" территориальной обороны ВСУ Бобров Алексей рассказал РИА Новости, что иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, не хотят участвовать в боевых действиях, так как их обманывают с выплатами. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

украина

колумбия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, колумбия, рф, мария захарова, сергей лавров, всу, оон, минобороны рф