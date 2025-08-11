Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Колумбийские наемники подвергаются унижениям и дискриминации в ВСУ - 11.08.2025
Колумбийские наемники подвергаются унижениям и дискриминации в ВСУ
общество
экономика
мировая экономика
украина
колумбия
рф
мария захарова
сергей лавров
всу
оон
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ, Олег Краев. Колумбийские наемники продолжают подвергаться унижениям и дискриминации в ВСУ, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес. "Безусловно, на фронте ситуация остается очень тяжелой, сопровождается дискриминацией", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос об отношении к его соотечественникам в ВСУ. Уруэнья Санчес подчеркнул, что плохое отношение связано не только с ксенофобией и расизмом, но и обманом при выплате денег наемникам за участие в боевых действиях. Ранее военнопленный из 517-го отдельного батальона "Гайдамаки" территориальной обороны ВСУ Бобров Алексей рассказал РИА Новости, что иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, не хотят участвовать в боевых действиях, так как их обманывают с выплатами. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
общество , мировая экономика, украина, колумбия, рф, мария захарова, сергей лавров, всу, оон, минобороны рф
Общество , Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, КОЛУМБИЯ, РФ, Мария Захарова, Сергей Лавров, ВСУ, ООН, Минобороны РФ
06:46 11.08.2025
 
Колумбийские наемники подвергаются унижениям и дискриминации в ВСУ

Колумбийский эксперт: наемники в ВСУ подвергаются унижениям и дискриминации

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ, Олег Краев. Колумбийские наемники продолжают подвергаться унижениям и дискриминации в ВСУ, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес.
"Безусловно, на фронте ситуация остается очень тяжелой, сопровождается дискриминацией", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос об отношении к его соотечественникам в ВСУ.
Уруэнья Санчес подчеркнул, что плохое отношение связано не только с ксенофобией и расизмом, но и обманом при выплате денег наемникам за участие в боевых действиях.
Ранее военнопленный из 517-го отдельного батальона "Гайдамаки" территориальной обороны ВСУ Бобров Алексей рассказал РИА Новости, что иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, не хотят участвовать в боевых действиях, так как их обманывают с выплатами.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
 
