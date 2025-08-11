Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Трамп может разместить в Вашингтоне до тысячи нацгвардейцев - 11.08.2025
СМИ: Трамп может разместить в Вашингтоне до тысячи нацгвардейцев
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность размещения в Вашингтоне до тысячи служащих национальной гвардии, может объявить об этом в понедельник, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников. В четверг Трамп заявил о возможном введении войск национальной гвардии страны в Вашингтон на фоне повышения уровня преступности в городе и недавнего нападения на бывшего сотрудника DOGE Эдварда Користина. При этом, как сообщал телеканал CNN, федеральные агенты иммиграционной и таможенной полиции США, ФБР, национальной гвардии и министерства внутренней безопасности уже получили указание быть готовыми к возможному развертыванию войск в Вашингтоне. "Трамп рассматривает возможность размещения в округе Колумбия до тысячи служащих национальной гвардии и может сделать заявление об этом уже сегодня", - говорится в сообщении. По данным источников телеканала, точное число нацгвардейцев, которых направят в Вашингтон, пока не определено и никаких приказов ещё не было подписано. Ранее Трамп объявил о проведении в понедельник пресс-конференции, которая якобы "положит конец" тяжким преступлениям в Вашингтоне. Позднее Трамп также поделился планами по перемещению бездомных за пределы столицы.
13:44 11.08.2025
 
СМИ: Трамп может разместить в Вашингтоне до тысячи нацгвардейцев

Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность размещения в Вашингтоне до тысячи служащих национальной гвардии, может объявить об этом в понедельник, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников.
В четверг Трамп заявил о возможном введении войск национальной гвардии страны в Вашингтон на фоне повышения уровня преступности в городе и недавнего нападения на бывшего сотрудника DOGE Эдварда Користина. При этом, как сообщал телеканал CNN, федеральные агенты иммиграционной и таможенной полиции США, ФБР, национальной гвардии и министерства внутренней безопасности уже получили указание быть готовыми к возможному развертыванию войск в Вашингтоне.
"Трамп рассматривает возможность размещения в округе Колумбия до тысячи служащих национальной гвардии и может сделать заявление об этом уже сегодня", - говорится в сообщении.
По данным источников телеканала, точное число нацгвардейцев, которых направят в Вашингтон, пока не определено и никаких приказов ещё не было подписано.
Ранее Трамп объявил о проведении в понедельник пресс-конференции, которая якобы "положит конец" тяжким преступлениям в Вашингтоне. Позднее Трамп также поделился планами по перемещению бездомных за пределы столицы.
Президент США Дональд Трамп
СМИ: Трамп требовал от команды быстрее организовать встречу с Путиным
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
