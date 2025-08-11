https://1prime.ru/20250811/nbc-860566459.html

СМИ: Трамп может разместить в Вашингтоне до тысячи нацгвардейцев

СМИ: Трамп может разместить в Вашингтоне до тысячи нацгвардейцев

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность размещения в Вашингтоне до тысячи служащих национальной гвардии, может объявить об этом в понедельник, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников. В четверг Трамп заявил о возможном введении войск национальной гвардии страны в Вашингтон на фоне повышения уровня преступности в городе и недавнего нападения на бывшего сотрудника DOGE Эдварда Користина. При этом, как сообщал телеканал CNN, федеральные агенты иммиграционной и таможенной полиции США, ФБР, национальной гвардии и министерства внутренней безопасности уже получили указание быть готовыми к возможному развертыванию войск в Вашингтоне. "Трамп рассматривает возможность размещения в округе Колумбия до тысячи служащих национальной гвардии и может сделать заявление об этом уже сегодня", - говорится в сообщении. По данным источников телеканала, точное число нацгвардейцев, которых направят в Вашингтон, пока не определено и никаких приказов ещё не было подписано. Ранее Трамп объявил о проведении в понедельник пресс-конференции, которая якобы "положит конец" тяжким преступлениям в Вашингтоне. Позднее Трамп также поделился планами по перемещению бездомных за пределы столицы.

