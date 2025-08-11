Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть продолжают снижение предыдущей недели - 11.08.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть продолжают снижение предыдущей недели
Цены на нефть продолжают снижение предыдущей недели
2025-08-11T09:00+0300
2025-08-11T09:00+0300
экономика
рынок
нефть
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром продолжают снижение предыдущей недели в ожидании инвесторами переговоров между Россией и США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.47 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 0,51%, до 66,25 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,64%, до 63,47 доллара. По итогам прошедшей недели цены на нефть марки Brent упали на 4,42%, марки WTI - на 4,61%. Инвесторы ожидают проведение планируемой на этой неделе встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Первоначальная реакция сырьевых рынков - снижение цен на золото и нефть - подчеркивает оптимистичный настрой инвесторов на прорыв в переговорах между США и Россией на этой неделе", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитика IG Market Limited Хебе Чень (Hebe Chen).
рынок, нефть, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп
Экономика, Рынок, Нефть, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп
09:00 11.08.2025
 
Цены на нефть продолжают снижение предыдущей недели

Цены на нефть снижаются в ожидании переговоров между Россией и США

Добыча нефти в РФ
Добыча нефти в РФ
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром продолжают снижение предыдущей недели в ожидании инвесторами переговоров между Россией и США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.47 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 0,51%, до 66,25 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,64%, до 63,47 доллара.
По итогам прошедшей недели цены на нефть марки Brent упали на 4,42%, марки WTI - на 4,61%.
Инвесторы ожидают проведение планируемой на этой неделе встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"Первоначальная реакция сырьевых рынков - снижение цен на золото и нефть - подчеркивает оптимистичный настрой инвесторов на прорыв в переговорах между США и Россией на этой неделе", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитика IG Market Limited Хебе Чень (Hebe Chen).
Нефть завершает неделю сильнейшим с конца июня снижением
8 августа, 20:56
 
