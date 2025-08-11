https://1prime.ru/20250811/neft-860571814.html

Нефть дорожает после падения цен неделей ранее

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем растут, стабилизируясь после снижения по итогам предыдущей недели, рынки ожидают новостей по переговорам США и РФ, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.46 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent росла на 0,5%, до 66,92 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,45%, до 64,17 доллара. За прошлую неделю нефть Brent потеряла 4,4% стоимости, WTI - 5,1%, это сильнейшее недельное снижение с конца июня, когда котировки потеряли порядка 10% на фоне перемирия Ирана и Израиля. Инвесторы продолжают следить за геополитическими факторами. В частности, рынки ожидают планируемой на этой неделе встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске в пятницу, 15 августа. "Это не сделка, которая будет заключена в пятницу, а, скорее, начало процесса. Очень маловероятно, что Трамп введет санкции против российской нефти, пока этот процесс продолжается, то есть никаких сбоев в поставках российской нефти не предвидится", - комментирует старший сырьевой аналитик SEB AB Бьярне Скильдруп (Bjarne Schieldrop), которого цитирует агентство Блумберг. Трейдеры также ожидают на текущей неделе публикации ежемесячных докладом ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА). В документах будут обновлены прогнозы по спросу и предложению нефти, что может отразиться на котировках.

2025

