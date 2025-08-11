Нефть дешевеет на ожиданиях переговоров России и США

https://1prime.ru/20250811/neft-860582553.html

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются, рынки ожидают новостей о переговорах между президентами США и РФ, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.13 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent опускается на 0,23% относительно предыдущего закрытия, до 66,44 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,19%, до 63,76 доллара. "Давление на цены оказывает ожидание переговоров президентов США и России 15 августа на Аляске", - отметил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что стороны встретятся на Аляске в пятницу, 15 августа. По мнению эксперта, на рынке также существуют опасения замедления мировой экономики из-за внешнеторговых конфликтов и прогнозов роста добычи в странах ОПЕК. "Но в общем настроения на сырьевом рынке остаются смешанными: инвесторы оценивают возможность расширения американских пошлин на импорт российской нефти и новые ограничения для стран-покупателей", - также отметил Скрябин. "В ближайшие дни динамика Brent во многом будет зависеть от новостного фона по встрече лидеров США и РФ. В фокусе также свежие данные по запасам сырья в США", - резюмировал Скрябин.

