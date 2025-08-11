https://1prime.ru/20250811/neft-860582553.html
Нефть дешевеет на ожиданиях переговоров России и США
Нефть дешевеет на ожиданиях переговоров России и США - 11.08.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на ожиданиях переговоров России и США
Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются, рынки ожидают новостей о переговорах между президентами США и РФ, свидетельствуют данные торгов и... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T18:43+0300
2025-08-11T18:43+0300
2025-08-11T18:43+0300
экономика
рынок
нефть
сша
рф
аляска
ук альфа-капитал
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются, рынки ожидают новостей о переговорах между президентами США и РФ, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.13 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent опускается на 0,23% относительно предыдущего закрытия, до 66,44 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,19%, до 63,76 доллара. "Давление на цены оказывает ожидание переговоров президентов США и России 15 августа на Аляске", - отметил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что стороны встретятся на Аляске в пятницу, 15 августа. По мнению эксперта, на рынке также существуют опасения замедления мировой экономики из-за внешнеторговых конфликтов и прогнозов роста добычи в странах ОПЕК. "Но в общем настроения на сырьевом рынке остаются смешанными: инвесторы оценивают возможность расширения американских пошлин на импорт российской нефти и новые ограничения для стран-покупателей", - также отметил Скрябин. "В ближайшие дни динамика Brent во многом будет зависеть от новостного фона по встрече лидеров США и РФ. В фокусе также свежие данные по запасам сырья в США", - резюмировал Скрябин.
https://1prime.ru/20250811/rossiya-860581588.html
сша
рф
аляска
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5a898d0cd550861c2af65ef89bc7ec75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, нефть, сша, рф, аляска, ук альфа-капитал, опек
Экономика, Рынок, Нефть, США, РФ, Аляска, УК Альфа-Капитал, ОПЕК
Нефть дешевеет на ожиданиях переговоров России и США
Цены на нефть снижаются на ожиданиях переговоров президентов США и России
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются, рынки ожидают новостей о переговорах между президентами США и РФ, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.13 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent опускается на 0,23% относительно предыдущего закрытия, до 66,44 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,19%, до 63,76 доллара.
"Давление на цены оказывает ожидание переговоров президентов США и России 15 августа на Аляске", - отметил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что стороны встретятся на Аляске в пятницу, 15 августа.
По мнению эксперта, на рынке также существуют опасения замедления мировой экономики из-за внешнеторговых конфликтов и прогнозов роста добычи в странах ОПЕК.
"Но в общем настроения на сырьевом рынке остаются смешанными: инвесторы оценивают возможность расширения американских пошлин на импорт российской нефти и новые ограничения для стран-покупателей", - также отметил Скрябин.
"В ближайшие дни динамика Brent во многом будет зависеть от новостного фона по встрече лидеров США и РФ. В фокусе также свежие данные по запасам сырья в США", - резюмировал Скрябин.
Трамп заявил, что в пятницу "поедет в Россию"