Юрист объяснила, как оформить переработку и сколько за нее заплатят
Какие доплаты положены за переработку и как их добиться от работодателя, рассказала агентству "Прайм" Юлия Паушкина, партнер трудовой практики АБ КИАП.
общество
рынок труда
трудовой кодекс
юрист
работа
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Какие доплаты положены за переработку и как их добиться от работодателя, рассказала агентству "Прайм" Юлия Паушкина, партнер трудовой практики АБ КИАП.Как указано в ст. 99 Трудового кодекса РФ, сверхурочная работа — это работа за пределами продолжительности рабочего времени, установленного для работника в его трудовом договоре, ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.“Привлечь работника к сверхурочной работе в основном можно только с его письменного согласия. Для этого работодатель должен в письменном виде обратиться к работнику с предложением о сверхурочной работе и получить согласие, а потом издать приказ о привлечении к сверхурочной работе, на основании которого будет произведена оплата дополнительно отработанных часов”, - объясняет Паушкина.За первые два часа сверхурочная работа оплачивается не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере, добавляет Паушева. Если работник хочет, то вместо денег за переработку он может попросить дополнительное время отдыха.Таким образом, чтобы получить компенсацию за переработку, если работодатель требует от вас выполнить эту работу в нерабочие часы, вы имеете право:"Без согласия работодатель может привлечь работника к работе только в форс-мажорных обстоятельствах, связанных с катастрофами, эпидемиями и т.д", - указывает юрист.
Новости
ru-RU
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Какие доплаты положены за переработку и как их добиться от работодателя, рассказала агентству "Прайм" Юлия Паушкина, партнер трудовой практики АБ КИАП.
Как указано в ст. 99 Трудового кодекса РФ, сверхурочная работа — это работа за пределами продолжительности рабочего времени, установленного для работника в его трудовом договоре, ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.
“Привлечь работника к сверхурочной работе в основном можно только с его письменного согласия. Для этого работодатель должен в письменном виде обратиться к работнику с предложением о сверхурочной работе и получить согласие, а потом издать приказ о привлечении к сверхурочной работе, на основании которого будет произведена оплата дополнительно отработанных часов”, - объясняет Паушкина.
За первые два часа сверхурочная работа оплачивается не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере, добавляет Паушева. Если работник хочет, то вместо денег за переработку он может попросить дополнительное время отдыха.
Таким образом, чтобы получить компенсацию за переработку, если работодатель требует от вас выполнить эту работу в нерабочие часы, вы имеете право:
- До начала сверхурочной работы получить от работодателя документ письменной форме, в котором он предлагает вам выполнить работу сверхурочно в определенный день (или дни) и в заранее согласованное количество часов.
- Рассмотреть предложение работодателя о сверхурочной работе и отказаться от него, если оно вам не интересно.
"Без согласия работодатель может привлечь работника к работе только в форс-мажорных обстоятельствах, связанных с катастрофами, эпидемиями и т.д", - указывает юрист.
- Если вы согласились на переработку, то надо получить от работодателя копию соответствующего приказа.
- Получить за переработку денежные средства либо дополнительное время отдыха.