Роснедра выставили на аукцион пять углеводородных участков недр в Якутии

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Роснедра проведут 25 сентября аукцион на углеводородные участки недр Олгуйдахский, Среднемархинский, Наманинский, Накынский и Приленский, расположенные в Якутии, следует из материалов торговой площадки ГИС "Торги". Самый дорогой из них - Олгуйдахский - с начальной ценой 97,77 миллиона рублей. Участок обладает локализованными ресурсами нефти по категории Dл - 29,863 миллиона тонн, газа - 9,37 миллиарда кубометров и конденсата 0,05 миллиона тонн. Также на нем присутствуют перспективные ресурсы (D1) - 2,9 миллиона тонн нефти, 82,03 миллиарда кубометров газа и 1,95 миллиона тонн конденсата, и прогнозные (D2) - 13,7 миллиона тонн нефти. Начальная цена Среднемархинского - 28,974 миллиона тонн. Участок обладает ресурсами по Dл - 58,48 миллиарда кубометров газа и 1,1 миллиона тонн конденсата, по D1 - 8,2 миллиарда кубометров газа, по D2 - 0,17 миллиона тонн конденсата. Наманинский участок участвует в торгах с начальной ценой в 28,994 миллиона рублей. Его ресурсы по категории Dл составляют 49,4 миллиарда кубометров газа и 1,07 миллиона тонн нефти, по D2 - 2,9 миллиона тонн нефти и 1,4 миллиона тонн конденсата. Накынский отдают также минимум за 28,994 миллиона рублей. Он обладает ресурсами по Dл в 53,5 миллиарда кубометров газа и 1,37 миллиона тонн конденсата, по D2 - 16,1 миллиарда кубометров газа и 0,4 миллиона тонн нефти. Приленский с начальной ценой 3,646 миллиона рублей обладает ресурсами по категории D2 - 3,81 миллиона тонн нефти, 5,72 миллиарда кубометров газа и 0,2 миллиона тонн конденсата. Заявки на аукцион принимаются до 4 сентября, а сами торги состоятся 25 сентября.

