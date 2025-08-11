https://1prime.ru/20250811/rynok-860569479.html

"Башнефть" направила почти 4,1 миллиарда рублей на природоохранные проекты

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. "Башнефть" направила в первом полугодии почти 4,1 миллиарда рублей на природоохранные проекты, то есть почти на уровне того же периода годом ранее, следует из сообщения материнской компании "Роснефть"."Компания "Башнефть" (входит в структуру "Роснефти") в первом полугодии 2025 года направила на реализацию природоохранных проектов почти 4,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Ранее "Роснефть" сообщала, что в первом полугодии 2024 года на реализацию природоохранных проектов в "Башнефти" было направлено более 4,1 миллиарда рублей, что почти на 14% превышает показатель за аналогичный период годом ранее.Отмечается, что одно из значимых направлений природоохранной деятельности компании - восстановление лесов. И в первом полугодии работники высадили на территории Башкирии 240 тысяч деревьев на общей площади 69 гектаров.Также компания занимается оптимизацией использования водных ресурсов. В январе-июне очистные сооружения уфимской группы нефтеперерабатывающих заводов переработали 11,7 миллиона кубометров сточных вод. Сооружения обслуживают не только НПЗ "Башнефти", но и очищают сточные воды 66 предприятий северной промышленной зоны Уфы и ливневые стоки.По итогам полугодия компания также обеспечила полезное использование попутного нефтяного газа на своих активах в Башкирии на уровне 95,7%. Она завершила модернизацию печей на установках двух своих заводов. Реализованные мероприятия приведут к сокращению объема выбросов в атмосферу на 1% за год, добавляется в сообщении.Также "Башнефть" за отчетный период переработала около 50 тысяч тонн нефтяных отходов."Башнефть" (дочернее общество "Роснефти") обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находится более 180 месторождений. Компания ведет добычу с 1932 года.

