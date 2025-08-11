Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шойгу объяснил, как на Молдавию влияет сворачивание торговли с Россией - 11.08.2025, ПРАЙМ
Шойгу объяснил, как на Молдавию влияет сворачивание торговли с Россией
экономика
россия
молдавия
кишинев
запад
сергей шойгу
майя санду
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860549890_0:0:3098:1744_1920x0_80_0_0_bcab893c8c0d5f81592d5244d063199e.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Сворачивание Кишиневом по указке Запада торговли с Россией оказывает разрушительное воздействие на экономику Молдавии. Об этом в материале для агентства РИА Новости заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу."В обмен на иллюзию интеграции в западный рынок власти Молдовы по указке внешних управляющих целенаправленно сокращают экономические связи с Россией. Кишинев присоединился к большинству антироссийских ограничительных мер Запада, хотя их реализация оказывает разрушительное воздействие на молдавскую экономику", - отметил он.Он подчеркнул, что реализация антироссийских мер негативно влияет в первую очередь на реальный сектор экономики Молдавии. По словам Шойгу, сокращение торговли с Россией нанесло удар по местным сельхозпроизводителям и промышленности, которая столкнулась с дефицитом энергоносителей по приемлемым ценам.Он также добавил, что молдавские перевозчики лишились разрешений на въезд и доставку плодоовощной продукции в Россию. При этом полноценной замены российским поставщикам и рынкам сбыта среди зарубежных, в первую очередь европейских, партнеров так и не найдено.
молдавия
кишинев
запад
россия, молдавия, кишинев, запад, сергей шойгу, майя санду, совбез
Экономика, РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, Кишинев, ЗАПАД, Сергей Шойгу, Майя Санду, Совбез
08:27 11.08.2025
 
Шойгу объяснил, как на Молдавию влияет сворачивание торговли с Россией

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время открытия Международной встречи по безопасности
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время открытия Международной встречи по безопасности - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Сворачивание Кишиневом по указке Запада торговли с Россией оказывает разрушительное воздействие на экономику Молдавии. Об этом в материале для агентства РИА Новости заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
"В обмен на иллюзию интеграции в западный рынок власти Молдовы по указке внешних управляющих целенаправленно сокращают экономические связи с Россией. Кишинев присоединился к большинству антироссийских ограничительных мер Запада, хотя их реализация оказывает разрушительное воздействие на молдавскую экономику", - отметил он.
Он подчеркнул, что реализация антироссийских мер негативно влияет в первую очередь на реальный сектор экономики Молдавии.
По словам Шойгу, сокращение торговли с Россией нанесло удар по местным сельхозпроизводителям и промышленности, которая столкнулась с дефицитом энергоносителей по приемлемым ценам.
Он также добавил, что молдавские перевозчики лишились разрешений на въезд и доставку плодоовощной продукции в Россию. При этом полноценной замены российским поставщикам и рынкам сбыта среди зарубежных, в первую очередь европейских, партнеров так и не найдено.
08:23
 
ЭкономикаРОССИЯМОЛДАВИЯКишиневЗАПАДСергей ШойгуМайя СандуСовбез
 
 
