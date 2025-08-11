https://1prime.ru/20250811/shoygu-860550359.html

Шойгу объяснил, как на Молдавию влияет сворачивание торговли с Россией

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Сворачивание Кишиневом по указке Запада торговли с Россией оказывает разрушительное воздействие на экономику Молдавии. Об этом в материале для агентства РИА Новости заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу."В обмен на иллюзию интеграции в западный рынок власти Молдовы по указке внешних управляющих целенаправленно сокращают экономические связи с Россией. Кишинев присоединился к большинству антироссийских ограничительных мер Запада, хотя их реализация оказывает разрушительное воздействие на молдавскую экономику", - отметил он.Он подчеркнул, что реализация антироссийских мер негативно влияет в первую очередь на реальный сектор экономики Молдавии. По словам Шойгу, сокращение торговли с Россией нанесло удар по местным сельхозпроизводителям и промышленности, которая столкнулась с дефицитом энергоносителей по приемлемым ценам.Он также добавил, что молдавские перевозчики лишились разрешений на въезд и доставку плодоовощной продукции в Россию. При этом полноценной замены российским поставщикам и рынкам сбыта среди зарубежных, в первую очередь европейских, партнеров так и не найдено.

