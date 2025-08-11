https://1prime.ru/20250811/tarify-860585063.html
США отменили встречу с Бразилией по тарифам
США отменили встречу с Бразилией по тарифам - 11.08.2025, ПРАЙМ
США отменили встречу с Бразилией по тарифам
США отменили запланированную на 13 августа виртуальную встречу министров финансов Соединенных Штатов и Бразилии по тарифам из-за "отсутствия повестки", сообщил... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T21:07+0300
2025-08-11T21:07+0300
2025-08-11T21:07+0300
экономика
мировая экономика
нефть
сша
бразилия
дональд трамп
вто
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/93/841509396_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_9d1b4690c736d14a4a5a6d0ed359808f.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 авг - ПРАЙМ. США отменили запланированную на 13 августа виртуальную встречу министров финансов Соединенных Штатов и Бразилии по тарифам из-за "отсутствия повестки", сообщил глава бразильского министерства Фернанду Аддад. "Запланированная на среду виртуальная встреча была отменена", - сказал он в интервью Globo News. По словам Аддада, бразильская сторона получила электронное письмо об отмене встречи. "Они (США - ред.) аргументировали (отмену мероприятия - ред.) отсутствием повестки дня. Очень необычная ситуация. Торговый вопрос не находится в центре внимания", - сказал министр. Президент США Дональд Трамп 30 июля подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из почти 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство. Бразилия запустила процедуру разрешения споров в рамках Всемирной торговой организации, запросив консультации с США по вопросу введенных пошлин.
https://1prime.ru/20250731/braziliya-860177186.html
сша
бразилия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/93/841509396_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_f90785515d1da51450cfbc91d8c3a16b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, нефть, сша, бразилия, дональд трамп, вто
Экономика, Мировая экономика, Нефть, США, БРАЗИЛИЯ, Дональд Трамп, ВТО
США отменили встречу с Бразилией по тарифам
США отменили встречу с министром финансов Бразилии по тарифам
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 авг - ПРАЙМ. США отменили запланированную на 13 августа виртуальную встречу министров финансов Соединенных Штатов и Бразилии по тарифам из-за "отсутствия повестки", сообщил глава бразильского министерства Фернанду Аддад.
"Запланированная на среду виртуальная встреча была отменена", - сказал он в интервью Globo News.
По словам Аддада, бразильская сторона получила электронное письмо об отмене встречи.
"Они (США - ред.) аргументировали (отмену мероприятия - ред.) отсутствием повестки дня. Очень необычная ситуация. Торговый вопрос не находится в центре внимания", - сказал министр.
Президент США Дональд Трамп 30 июля подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из почти 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство. Бразилия запустила процедуру разрешения споров в рамках Всемирной торговой организации, запросив консультации с США по вопросу введенных пошлин.
Бразилия скоро объявят меры поддержки секторов, пострадавших от тарифов США