США отменили встречу с Бразилией по тарифам - 11.08.2025
США отменили встречу с Бразилией по тарифам
2025-08-11T21:07+0300
2025-08-11T21:07+0300
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 авг - ПРАЙМ. США отменили запланированную на 13 августа виртуальную встречу министров финансов Соединенных Штатов и Бразилии по тарифам из-за "отсутствия повестки", сообщил глава бразильского министерства Фернанду Аддад. "Запланированная на среду виртуальная встреча была отменена", - сказал он в интервью Globo News. По словам Аддада, бразильская сторона получила электронное письмо об отмене встречи. "Они (США - ред.) аргументировали (отмену мероприятия - ред.) отсутствием повестки дня. Очень необычная ситуация. Торговый вопрос не находится в центре внимания", - сказал министр. Президент США Дональд Трамп 30 июля подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из почти 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство. Бразилия запустила процедуру разрешения споров в рамках Всемирной торговой организации, запросив консультации с США по вопросу введенных пошлин.
21:07 11.08.2025
 
США отменили встречу с Бразилией по тарифам

США отменили встречу с министром финансов Бразилии по тарифам

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 авг - ПРАЙМ. США отменили запланированную на 13 августа виртуальную встречу министров финансов Соединенных Штатов и Бразилии по тарифам из-за "отсутствия повестки", сообщил глава бразильского министерства Фернанду Аддад.
"Запланированная на среду виртуальная встреча была отменена", - сказал он в интервью Globo News.
По словам Аддада, бразильская сторона получила электронное письмо об отмене встречи.
"Они (США - ред.) аргументировали (отмену мероприятия - ред.) отсутствием повестки дня. Очень необычная ситуация. Торговый вопрос не находится в центре внимания", - сказал министр.
Президент США Дональд Трамп 30 июля подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из почти 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство. Бразилия запустила процедуру разрешения споров в рамках Всемирной торговой организации, запросив консультации с США по вопросу введенных пошлин.
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
Бразилия скоро объявят меры поддержки секторов, пострадавших от тарифов США
31 июля, 17:48
 
ЭкономикаМировая экономикаНефтьСШАБРАЗИЛИЯДональд ТрампВТО
 
 
