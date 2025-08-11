https://1prime.ru/20250811/tarify-860585063.html

США отменили встречу с Бразилией по тарифам

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 авг - ПРАЙМ. США отменили запланированную на 13 августа виртуальную встречу министров финансов Соединенных Штатов и Бразилии по тарифам из-за "отсутствия повестки", сообщил глава бразильского министерства Фернанду Аддад. "Запланированная на среду виртуальная встреча была отменена", - сказал он в интервью Globo News. По словам Аддада, бразильская сторона получила электронное письмо об отмене встречи. "Они (США - ред.) аргументировали (отмену мероприятия - ред.) отсутствием повестки дня. Очень необычная ситуация. Торговый вопрос не находится в центре внимания", - сказал министр. Президент США Дональд Трамп 30 июля подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из почти 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство. Бразилия запустила процедуру разрешения споров в рамках Всемирной торговой организации, запросив консультации с США по вопросу введенных пошлин.

