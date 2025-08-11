Российские виноградари начали сбор урожая

https://1prime.ru/20250811/vino-860559370.html

МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. Сбор винограда для производства вина стартовал в самом южном регионе России – Дагестане, сообщил РИА Новости главный винодел "Дербент Вино" Шамиль Алиев. "В Дагестане стартовал сбор винограда. Несмотря на вчерашнюю непогоду в регионе, в частности в Дербенте - сильный ливень и порывы ветра до 20 м/с, резкое понижение температуры, после многомесячной жары - виноградники не пострадали, а качество ягоды осталось на высоком уровне", - рассказал винодел. По его словам, начинают сбор, как правило с белых сортов, на винодельне первыми будут – бианка и августин. Это раннеспелые сорта, которые достигают уровня сладости и зрелости раньше остальных - из них получаются свежие, ароматные вина с ярким характером. В течение ближайших недель дагестанские виноградари приступят к сбору красных сортов. В планах винодельни - переработать весь урожай в оптимальные сроки, до октября этого года. "Мы полностью готовы к переработке и ожидаем хороший урожай. Непогода не повлияла на график работ и качество винограда. Все службы и производственные мощности работают в штатном режиме и готовы стартовать сезон", - отметил Алиев. "Дербент Вино" выпускает продукцию из винограда, выращенного в Дагестанской винодельческой зоне. Виноградники компании занимают площадь более 1500 гектаров, что позволяет использовать в производстве только собственный виноград и гарантировать контроль качества на всех этапах. В год компания производит 10 миллионов бутылок винодельческой продукции. Продуктовый портфель включает линейки игристых и тихих вин, которые представлены во всех регионах России.

