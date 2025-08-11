https://1prime.ru/20250811/vsu-860547155.html

ВСУ открыто вербуют боевиков колумбийских парамилитарных формирований

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ, Олег Краев. ВСУ открыто вербуют боевиков колумбийских парамилитарных формирований, совершавших массовые убийства в Колумбии на рубеже 20-21 веков, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес. "Присоединиться к бригаде (приглашают – ред.) не только бывших военнослужащих вооруженных сил, но и членов парамилитарных формирований, которые исторически являются огромной проблемой Колумбии", - рассказал собеседник агентства, описывая критерии вербовки своих сограждан в бригаду ВСУ "Магура". Уруэнья Санчес уточнил, что в 1990-е и 2000-е годы в рамках внутреннего вооруженного конфликта в Колумбии парамилитарные формирования совершили наибольшее число массовых убийств. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников. Колумбия более полувека находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных военизированных организаций. За это время погибли более 260 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома.

