2025-08-12T17:42+0300
2025-08-12T17:42+0300
2025-08-12T17:42+0300
экономика
россия
газ
оман
рф
минпромторг
МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. Россия видит интерес Омана к отечественным технологиям, особенно в нефтегазовом машиностроении, и готова развивать это взаимодействие, заявил замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов. "ТЭК остается ключевым направлением российско-оманского сотрудничества. Несмотря на временное снижение товарооборота, мы видим значительный интерес оманских партнеров к российским технологиям, особенно в нефтегазовом машиностроении, и готовы развивать это взаимодействие", - сказал Иванов, чьи слова проводятся пресс-службой. Замглавы Минпромторга РФ встретился с делегацией из Омана, включающей генерального директора Oman Energy Association Мохаммеда Ан-Нааби и технического директора Petroleum Development Oman LLC Салмана Аль-Маймани. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой отрасли, "зеленой" энергетике и локализации российских технологий в Омане. Кроме того, особое внимание в рамках встречи было уделено гармонизации стандартов Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) для нефтегазового оборудования и совместным проектам в области возобновляемых источников энергии. "Стороны договорились активизировать сотрудничество в рамках рабочей группы по стандартизации и обмену технологиями, а также рассмотреть конкретные проекты в ближайшие месяцы. Встреча подчеркнула взаимную заинтересованность в переходе от планов к практической реализации совместных инициатив", - заключили в Минпромторге РФ.
оман
рф
Минпромторг поддержал сотрудничество с Оманом в нефтегазовой отрасли
