Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг поддержал сотрудничество с Оманом в нефтегазовой отрасли - 12.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250812/-minpromtorg-860640922.html
Минпромторг поддержал сотрудничество с Оманом в нефтегазовой отрасли
Минпромторг поддержал сотрудничество с Оманом в нефтегазовой отрасли - 12.08.2025, ПРАЙМ
Минпромторг поддержал сотрудничество с Оманом в нефтегазовой отрасли
Россия видит интерес Омана к отечественным технологиям, особенно в нефтегазовом машиностроении, и готова развивать это взаимодействие, заявил замглавы... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T17:42+0300
2025-08-12T17:42+0300
экономика
россия
газ
оман
рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/84240/66/842406619_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_a0de5ade97b79144c88c1eeef87df4d6.jpg
МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. Россия видит интерес Омана к отечественным технологиям, особенно в нефтегазовом машиностроении, и готова развивать это взаимодействие, заявил замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов. "ТЭК остается ключевым направлением российско-оманского сотрудничества. Несмотря на временное снижение товарооборота, мы видим значительный интерес оманских партнеров к российским технологиям, особенно в нефтегазовом машиностроении, и готовы развивать это взаимодействие", - сказал Иванов, чьи слова проводятся пресс-службой. Замглавы Минпромторга РФ встретился с делегацией из Омана, включающей генерального директора Oman Energy Association Мохаммеда Ан-Нааби и технического директора Petroleum Development Oman LLC Салмана Аль-Маймани. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой отрасли, "зеленой" энергетике и локализации российских технологий в Омане. Кроме того, особое внимание в рамках встречи было уделено гармонизации стандартов Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) для нефтегазового оборудования и совместным проектам в области возобновляемых источников энергии. "Стороны договорились активизировать сотрудничество в рамках рабочей группы по стандартизации и обмену технологиями, а также рассмотреть конкретные проекты в ближайшие месяцы. Встреча подчеркнула взаимную заинтересованность в переходе от планов к практической реализации совместных инициатив", - заключили в Минпромторге РФ.
https://1prime.ru/20250719/oman-859698795.html
оман
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84240/66/842406619_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_1e9dc153d78d195faf755887fb383b18.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, газ, оман, рф, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Газ, ОМАН, РФ, Минпромторг
17:42 12.08.2025
 
Минпромторг поддержал сотрудничество с Оманом в нефтегазовой отрасли

Замглавы Минпромторга Иванов: Россия видит интерес Омана к российским технологиям

CC BY-SA 2.0 / Hungarian Snow / Castle flagФлаг Омана на замке Байт-Ар-Ридайда
Флаг Омана на замке Байт-Ар-Ридайда - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
CC BY-SA 2.0 / Hungarian Snow / Castle flag
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. Россия видит интерес Омана к отечественным технологиям, особенно в нефтегазовом машиностроении, и готова развивать это взаимодействие, заявил замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов.
"ТЭК остается ключевым направлением российско-оманского сотрудничества. Несмотря на временное снижение товарооборота, мы видим значительный интерес оманских партнеров к российским технологиям, особенно в нефтегазовом машиностроении, и готовы развивать это взаимодействие", - сказал Иванов, чьи слова проводятся пресс-службой.
Замглавы Минпромторга РФ встретился с делегацией из Омана, включающей генерального директора Oman Energy Association Мохаммеда Ан-Нааби и технического директора Petroleum Development Oman LLC Салмана Аль-Маймани. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой отрасли, "зеленой" энергетике и локализации российских технологий в Омане. Кроме того, особое внимание в рамках встречи было уделено гармонизации стандартов Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) для нефтегазового оборудования и совместным проектам в области возобновляемых источников энергии.
"Стороны договорились активизировать сотрудничество в рамках рабочей группы по стандартизации и обмену технологиями, а также рассмотреть конкретные проекты в ближайшие месяцы. Встреча подчеркнула взаимную заинтересованность в переходе от планов к практической реализации совместных инициатив", - заключили в Минпромторге РФ.
Флаг Омана - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
В ТПП рассказали об инвестиционном интересе Омана к России
19 июля, 08:21
 
ЭкономикаРОССИЯГазОМАНРФМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала