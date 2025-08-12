Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Перевозки пассажиров "Аэрофлота" в январе-июле снизились на 1,6% - 12.08.2025, ПРАЙМ
Перевозки пассажиров "Аэрофлота" в январе-июле снизились на 1,6%
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" за январь-июль снизились на 1,6% в годовом выражении - до 16,9 миллиона человек, в июле - на 5,6%, до 3 миллионов человек, сообщила компания. "Ключевые результаты июля 2025 года... Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 3,0 млн пассажиров, что на 7,7% выше, чем в июне 2025 года, и на 5,6% ниже, чем в июле 2024 года", - говорится в сообщении. "Ключевые результаты семи месяцев 2025 года... Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 16,9 млн пассажиров, что на 1,6% ниже, чем годом ранее, пассажирооборот при этом вырос на 6,0%", - добавили в компании.
14:01 12.08.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска авиакомпании "Аэрофлот" в Москве.
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" за январь-июль снизились на 1,6% в годовом выражении - до 16,9 миллиона человек, в июле - на 5,6%, до 3 миллионов человек, сообщила компания.
"Ключевые результаты июля 2025 года... Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 3,0 млн пассажиров, что на 7,7% выше, чем в июне 2025 года, и на 5,6% ниже, чем в июле 2024 года", - говорится в сообщении.
"Ключевые результаты семи месяцев 2025 года... Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 16,9 млн пассажиров, что на 1,6% ниже, чем годом ранее, пассажирооборот при этом вырос на 6,0%", - добавили в компании.
