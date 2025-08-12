На Камчатке зафиксировали афтершоки магнитудой 5,5 и 5,0

https://1prime.ru/20250812/aftershock-860647170.html
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Афтершок магнитудой 5,5 зафиксирован на Камчатке в 22.02 мск, а в 22.06 еще один - магнитудой 5,0, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Землетрясение магнитудой 5,5 в 22.02 мск, согласно Telegram-каналу филиала, произошло на расстоянии 275 километров от Петропавловска-Камчатского, на глубине 65,3 километра. Афтершок магнитудой 5,0 зафиксировано в 22.06 мск на расстоянии 242 километра от Петропавловска-Камчатского, на глубине 15,1 километра. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
