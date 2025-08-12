Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Камчатке зафиксировали афтершоки магнитудой 5,5 и 5,0 - 12.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250812/aftershock-860647170.html
На Камчатке зафиксировали афтершоки магнитудой 5,5 и 5,0
На Камчатке зафиксировали афтершоки магнитудой 5,5 и 5,0 - 12.08.2025, ПРАЙМ
На Камчатке зафиксировали афтершоки магнитудой 5,5 и 5,0
Афтершок магнитудой 5,5 зафиксирован на Камчатке в 22.02 мск, а в 22.06 еще один - магнитудой 5,0, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T23:36+0300
2025-08-12T23:36+0300
происшествия
камчатка
землетрясение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860094631_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04ffbce944c43f4e99427ac4e2e7cdd9.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Афтершок магнитудой 5,5 зафиксирован на Камчатке в 22.02 мск, а в 22.06 еще один - магнитудой 5,0, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Землетрясение магнитудой 5,5 в 22.02 мск, согласно Telegram-каналу филиала, произошло на расстоянии 275 километров от Петропавловска-Камчатского, на глубине 65,3 километра. Афтершок магнитудой 5,0 зафиксировано в 22.06 мск на расстоянии 242 километра от Петропавловска-Камчатского, на глубине 15,1 километра. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
https://1prime.ru/20250812/zemletryasenie--860626875.html
камчатка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860094631_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_a259bbcef1584c878fe9ad2329143462.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
камчатка, землетрясение
Происшествия, КАМЧАТКА, землетрясение
23:36 12.08.2025
 
На Камчатке зафиксировали афтершоки магнитудой 5,5 и 5,0

Афтершоки магнитудой 5,5 и 5,0 зафиксировали на Камчатке с разницей менее 5 минут

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Афтершок магнитудой 5,5 зафиксирован на Камчатке в 22.02 мск, а в 22.06 еще один - магнитудой 5,0, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.
Землетрясение магнитудой 5,5 в 22.02 мск, согласно Telegram-каналу филиала, произошло на расстоянии 275 километров от Петропавловска-Камчатского, на глубине 65,3 километра.
Афтершок магнитудой 5,0 зафиксировано в 22.06 мск на расстоянии 242 километра от Петропавловска-Камчатского, на глубине 15,1 километра.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
Хоккайдо - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Вчера, 13:10
 
ПроисшествияКАМЧАТКАземлетрясение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала