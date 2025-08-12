Аксенов рассказал об урожае зерновых и зернобобовых в Крыму

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Урожай зерновых и зернобобовых культур в Крыму по итогам жатвы 2025 года составил 1,175 миллиона тонн, сельхозпроизводителям нескольких пострадавших от засухи... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T10:25+0300
2025-08-12T10:25+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - ПРАЙМ. Урожай зерновых и зернобобовых культур в Крыму по итогам жатвы 2025 года составил 1,175 миллиона тонн, сельхозпроизводителям нескольких пострадавших от засухи районов будет оказана финансовая поддержка, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "В Крыму собрали 1 миллион 175 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Это в полной мере покрывает внутренние потребности республики. Несмотря на сложные погодные условия, намолочено более 783 тысяч тонн пшеницы, 358 тысяч тонн ячменя", – написал Аксенов в Telegram-канале. Глава республики отметил, что продолжается уборка технических культур: кориандра, льна, горчицы, подсолнечника. Также предстоит убрать просо, сорго, кукурузу. Аграрии готовят поля к севу озимых культур. Уже подготовлено свыше 486 тысяч гектаров, что составляет 86% от плана. Аксенов добавил, что правительство региона решило выделить из резервного фонда 160 миллионов рублей на поддержку производителей зерновых и зернобобовых на территориях, пострадавших от засухи, - Джанкойский, Красногвардейский, Красноперекопский, Первомайский, Нижнегорский, Раздольненский, Симферопольский и Черноморский районы. Аксенов 1 июля своим указом ввел режим ЧС регионального характера в восьми районах Крыма из-за потери части урожая вследствие засухи.
крым
10:25 12.08.2025
 
© РИА Новости . Артем Креминский
Уборка зерновых на Юге России
© РИА Новости . Артем Креминский
Перейти в медиабанк
