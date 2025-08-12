https://1prime.ru/20250812/aktivy-860627024.html

В ГД предложили создать коалицию для защиты российских активов за рубежом

В ГД предложили создать коалицию для защиты российских активов за рубежом - 12.08.2025, ПРАЙМ

В ГД предложили создать коалицию для защиты российских активов за рубежом

Следует создать коалицию с единым юридическим штабом, который будет готовить коллективные иски в странах блокировки российских активов, а также требовать... | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T13:12+0300

2025-08-12T13:12+0300

2025-08-12T13:12+0300

экономика

финансы

банки

россия

рф

европа

москва

сергей лавров

госдума

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75726/74/757267479_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_78c4ccb66ff631a18b06e4f7c11823bf.jpg

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Следует создать коалицию с единым юридическим штабом, который будет готовить коллективные иски в странах блокировки российских активов, а также требовать поместить доходы от активов на отдельные счета до окончания разбирательств, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ). "Следовало бы создать коалицию компаний и инвесторов с единым юридическим штабом, который будет готовить коллективные иски в странах блокировки, жалобы регуляторам, биржам, депозитариям и омбудсменам, а также требовать помещения доходов от активов на отдельные счета до окончания разбирательств", - сказал Гаврилов. Он подчеркнул, что в отдельную категорию входят активы структур с участием российских банков, нефтегазовых и финансовых организаций, поскольку по каждому случаю требуется инвентаризация: владелец, юрисдикция, дата и правовое основание блокировки. "Параллельно стоит запустить внутренний трек: фиксация ущерба и подача исков в российских судах с последующим использованием решений при выработке ответных мер, в повестке - зеркальные аресты активов недружественных государств и аффилированных структур там, где это допускает право, включая третьи юрисдикции при участии партнёров", - сказал Гаврилов. Депутат отметил, что следует предусмотреть создание официального реестра пострадавших, организацию правового и дипломатического сопровождения и проработку механизмов возврата либо зачёта в случае, если иностранные площадки сохранят блокировку. "В странах, где заморожены эти активы, биржи, банки, депозитарии и иные финансовые организации, через которые проходят операции, следовало бы добиться приостановки любых сделок с имуществом без решения местного суда и установки чёткого и защищённого порядка хранения доходов до окончания споров", - сообщил Гаврилов. Он также подчеркнул, что в качестве ближайших шагов предлагается провести инвентаризацию, сформировать коалицию, выбрать юрисдикции для первых процессов, подготовить запуск исков и регуляторной переписки, а также разработать защитные режимы. А в дальнейшем стоит расширять географию дел и синхронизировать ответные меры. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://1prime.ru/20250804/naftogaz-860310063.html

рф

европа

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, рф, европа, москва, сергей лавров, госдума, банк россия, кпрф