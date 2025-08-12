https://1prime.ru/20250812/almazy-860594273.html

Эксперты рассказали, что сдержит рост цен на алмазы

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Спад спроса на рынке сдержит мировые цены на алмазы от роста, несмотря на введение дополнительных импортных пошлин США на товары из Индии, а поддержать стоимость камней может перенос предприятий из Индии, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Ранее в августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею российской нефти. Эти санкции начнут действовать с 27 августа. Отраслевые издания в связи с этим уже отмечали, что для мировой алмазов это может стать "черным днём": рынок драгоценных камней рискует лишиться одного из самых важных экспортных секторов. "Если бы пошлины на импорт из Индии выли введены в более благоприятное для рынка алмазов время, то они могли бы усилить дефицит на алмазном рынке, крупнейшим сегментом которого является как раз рынок США, что привело бы к росту цен. Но в состоянии кризиса и падения цен на бриллианты ожидания пошлин практически не отразились на динамике цен", - оценивает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. "Рынок уже находится в кризисе из-за роста популярности искусственных алмазов и сокращения спроса на ограненные изделия в Китае", - добавляет эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Кроме того, несмотря на сокращение объемов огранки, цены на алмазы не вырастут, а продолжат снижаться в краткосрочном периоде и по причине переизбытка обработанных алмазов из-за чрезмерного объема отгрузок индийских производителей в США до вступления пошлин в силу, прогнозирует он. Поэтому покупателям выгодно временно отказаться от новых закупок в ожидании снижения цен ввиду избытка предложения. Поддержать индустрию может редомициляция индийских компаний или открытие отдельных фирм вне Индии. Например, компания "Титан", крупнейший ювелир Индии, уже объявила о планах создания производственных мощностей в ОАЭ, там соответствующая пошлина составляет только 10%. Кроме того, Совет продвижения экспорта драгоценностей (GJEPC) разрабатывает схемы легального реэкспорта через страны с низкими пошлинами: ОАЭ (10% пошлина), Мексика (25% против 50% для Индии), Бельгия (15% для ЕС). За год стоимость алмазов в мире сократилась примерно на 8,4%, до 91,59 доллара за карат - тогда индекс международной алмазной биржи IDEX составлял 99,96 доллара. А с пикового значения в марте 2022 года индекс цен на драгоценные камни упал почти на 42,2%, тогда стоимость алмаза составляла 158,39 доллара за карат.

