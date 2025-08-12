Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Алроса" снизила оценку запасов своих алмазов на 10,8% - 12.08.2025
"Алроса" снизила оценку запасов своих алмазов на 10,8%
"Алроса" снизила оценку запасов своих алмазов на 10,8% - 12.08.2025, ПРАЙМ
"Алроса" снизила оценку запасов своих алмазов на 10,8%
Оценка запасов алмазов "Алросы" к концу первого полугодия 2025 года снизилась на 10,8% по сравнению с концом 2024 года и составила 115,86 миллиарда рублей,... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T12:16+0300
2025-08-12T13:36+0300
экономика
россия
финансы
якутия
архангельская область
алроса
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/18/832861850_0:210:2897:1840_1920x0_80_0_0_71e727086d164d0c383fca09fb7bd4bc.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Оценка запасов алмазов "Алросы" к концу первого полугодия 2025 года снизилась на 10,8% по сравнению с концом 2024 года и составила 115,86 миллиарда рублей, следует из отчета компании.По состоянию на 30 июня текущего года показатель запасов алмазов составил 115,855 миллиарда рублей. При этом на 31 декабря 2024 года запасы алмазов компании оценивались в 129,929 миллиарда рублей, говорится в отчетности "Алросы". Таким образом, показатель снизился примерно на 10,8%.Общая оценка запасов компании составила 234,24 миллиарда рублей, что на 1,4% выше показателя по состоянию на 31 декабря прошлого года - 230,991 миллиарда рублей.При этом запасы бриллиантов "Алросы" сократились на 13%, до 3,208 миллиарда рублей с 3,706 миллиарда рублей. Объем запасов руды и песков оценивается в 48,531 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше, чем на конец 2024 года. Запасы золота выросли почти в 1,7 раза и достигли 39 миллионов рублей.Кроме того, запасы материалов для добычи и ремонта снизились на 4%, до 64,829 миллиарда рублей, а потребительских и прочих товаров - увеличились на 20%, до 1,778 миллиарда рублей."Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2024 году составила 33,1 миллиона карат, в 2023 году - 34,6 миллиона каратов, следует из материалов компании. Капитальные затраты за прошлый год сократились на 8%, до 58,9 миллиарда рублей.
россия, финансы, якутия, архангельская область, алроса
Экономика, РОССИЯ, Финансы, ЯКУТИЯ, Архангельская область, Алроса
12:16 12.08.2025 (обновлено: 13:36 12.08.2025)
 
"Алроса" снизила оценку запасов своих алмазов на 10,8%

"Алроса" в I полугодии снизила оценку запасов своих алмазов на 10,8%

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоказ бриллиантов компании "Алроса"
Показ бриллиантов компании Алроса - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Оценка запасов алмазов "Алросы" к концу первого полугодия 2025 года снизилась на 10,8% по сравнению с концом 2024 года и составила 115,86 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
По состоянию на 30 июня текущего года показатель запасов алмазов составил 115,855 миллиарда рублей. При этом на 31 декабря 2024 года запасы алмазов компании оценивались в 129,929 миллиарда рублей, говорится в отчетности "Алросы". Таким образом, показатель снизился примерно на 10,8%.
Общая оценка запасов компании составила 234,24 миллиарда рублей, что на 1,4% выше показателя по состоянию на 31 декабря прошлого года - 230,991 миллиарда рублей.
При этом запасы бриллиантов "Алросы" сократились на 13%, до 3,208 миллиарда рублей с 3,706 миллиарда рублей. Объем запасов руды и песков оценивается в 48,531 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше, чем на конец 2024 года. Запасы золота выросли почти в 1,7 раза и достигли 39 миллионов рублей.
Кроме того, запасы материалов для добычи и ремонта снизились на 4%, до 64,829 миллиарда рублей, а потребительских и прочих товаров - увеличились на 20%, до 1,778 миллиарда рублей.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2024 году составила 33,1 миллиона карат, в 2023 году - 34,6 миллиона каратов, следует из материалов компании. Капитальные затраты за прошлый год сократились на 8%, до 58,9 миллиарда рублей.
ЭкономикаРОССИЯФинансыЯКУТИЯАрхангельская областьАлроса
 
 
