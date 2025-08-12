https://1prime.ru/20250812/alrosa-860625189.html

"Алроса" получила 15,94 миллиарда рублей от продажи 41 процента в "Катоке"

"Алроса" получила 15,94 миллиарда рублей от продажи 41 процента в "Катоке" - 12.08.2025, ПРАЙМ

"Алроса" получила 15,94 миллиарда рублей от продажи 41 процента в "Катоке"

12.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. "Алроса" получила вознаграждение в 15,94 миллиарда рублей от продажи 41% в ангольском проекте "Катока", следует из отчетности компании по МСФО. В начале июня "Алроса" вышла из проекта "Катока" в Анголе, продав свою долю в 41% структуре суверенного фонда Омана - компании Taadeen Inc. Тогда же замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что с продажей доли в "Катоке" "Алроса" вышла из проекта Luele, в котором она участвовала через ангольский ГОК. "Вознаграждение за 41% долю уставного капитала ГРО "Катока" составило 15 942 млн руб., доход от продажи в сумме 6 747 млн руб. был отражен в составе прочих операционных доходов; доход от переуступки прав требования на дебиторскую задолженность по дивидендам в сумме 19 019 млн руб. был также отражен в составе прочих операционных доходов", - говорится в отчете "Алросы". Ангола - один из крупнейших алмазодобытчиков в Африке. "Катока" - это четвертый по величине открытый рудник в мире и крупнейшая компания в алмазном секторе Анголы, отвечающая за добычу более 75% ангольских алмазов. Контролирующим акционером с долей 59% является ангольская госкомпания Endiama. "Алроса" - крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2024 году составила 33,1 миллиона каратов, в 2023 году - 34,6 миллиона.

