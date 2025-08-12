Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Алроса" получила 15,94 миллиарда рублей от продажи 41 процента в "Катоке" - 12.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250812/alrosa-860625189.html
"Алроса" получила 15,94 миллиарда рублей от продажи 41 процента в "Катоке"
"Алроса" получила 15,94 миллиарда рублей от продажи 41 процента в "Катоке" - 12.08.2025, ПРАЙМ
"Алроса" получила 15,94 миллиарда рублей от продажи 41 процента в "Катоке"
"Алроса" получила вознаграждение в 15,94 миллиарда рублей от продажи 41% в ангольском проекте "Катока", следует из отчетности компании по МСФО. | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T12:48+0300
2025-08-12T12:48+0300
россия
финансы
ангола
оман
африка
алексей моисеев
алроса
гок
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/18/832861850_0:210:2897:1840_1920x0_80_0_0_71e727086d164d0c383fca09fb7bd4bc.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. "Алроса" получила вознаграждение в 15,94 миллиарда рублей от продажи 41% в ангольском проекте "Катока", следует из отчетности компании по МСФО. В начале июня "Алроса" вышла из проекта "Катока" в Анголе, продав свою долю в 41% структуре суверенного фонда Омана - компании Taadeen Inc. Тогда же замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что с продажей доли в "Катоке" "Алроса" вышла из проекта Luele, в котором она участвовала через ангольский ГОК. "Вознаграждение за 41% долю уставного капитала ГРО "Катока" составило 15 942 млн руб., доход от продажи в сумме 6 747 млн руб. был отражен в составе прочих операционных доходов; доход от переуступки прав требования на дебиторскую задолженность по дивидендам в сумме 19 019 млн руб. был также отражен в составе прочих операционных доходов", - говорится в отчете "Алросы". Ангола - один из крупнейших алмазодобытчиков в Африке. "Катока" - это четвертый по величине открытый рудник в мире и крупнейшая компания в алмазном секторе Анголы, отвечающая за добычу более 75% ангольских алмазов. Контролирующим акционером с долей 59% является ангольская госкомпания Endiama. "Алроса" - крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2024 году составила 33,1 миллиона каратов, в 2023 году - 34,6 миллиона.
https://1prime.ru/20250806/alrosa-860383878.html
ангола
оман
африка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/18/832861850_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_a3fcd2c86f89109ba47f9f5d312f9881.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, ангола, оман, африка, алексей моисеев, алроса, гок
РОССИЯ, Финансы, АНГОЛА, ОМАН, АФРИКА, Алексей Моисеев, Алроса, ГОК
12:48 12.08.2025
 
"Алроса" получила 15,94 миллиарда рублей от продажи 41 процента в "Катоке"

"Алроса" получила вознаграждение в 15,94 млрд руб от продажи 41% в проекте "Катока"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоказ бриллиантов компании "Алроса"
Показ бриллиантов компании Алроса - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. "Алроса" получила вознаграждение в 15,94 миллиарда рублей от продажи 41% в ангольском проекте "Катока", следует из отчетности компании по МСФО.
В начале июня "Алроса" вышла из проекта "Катока" в Анголе, продав свою долю в 41% структуре суверенного фонда Омана - компании Taadeen Inc. Тогда же замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что с продажей доли в "Катоке" "Алроса" вышла из проекта Luele, в котором она участвовала через ангольский ГОК.
"Вознаграждение за 41% долю уставного капитала ГРО "Катока" составило 15 942 млн руб., доход от продажи в сумме 6 747 млн руб. был отражен в составе прочих операционных доходов; доход от переуступки прав требования на дебиторскую задолженность по дивидендам в сумме 19 019 млн руб. был также отражен в составе прочих операционных доходов", - говорится в отчете "Алросы".
Ангола - один из крупнейших алмазодобытчиков в Африке. "Катока" - это четвертый по величине открытый рудник в мире и крупнейшая компания в алмазном секторе Анголы, отвечающая за добычу более 75% ангольских алмазов. Контролирующим акционером с долей 59% является ангольская госкомпания Endiama.
"Алроса" - крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2024 году составила 33,1 миллиона каратов, в 2023 году - 34,6 миллиона.
Центр сортировки алмазов акционерной компании Алроса - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
"Алроса" проведет испытания инновационного сепаратора алмазов
6 августа, 14:19
 
РОССИЯФинансыАНГОЛАОМАНАФРИКААлексей МоисеевАлросаГОК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала