https://1prime.ru/20250812/alrosa-860627226.html

"Алроса" планирует начать добычу золота на месторождении Дегдекан

"Алроса" планирует начать добычу золота на месторождении Дегдекан - 12.08.2025, ПРАЙМ

"Алроса" планирует начать добычу золота на месторождении Дегдекан

"Алроса" планирует начать добычу на золоторудном месторождении Дегдекан в Магаданской области в 2029 году, следует из отчета алмазодобывающей компании. | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T13:19+0300

2025-08-12T13:19+0300

2025-08-12T13:19+0300

экономика

промышленность

магаданская область

якутия

архангельская область

алроса

https://cdnn.1prime.ru/img/82832/29/828322921_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_9a972186a70b15a344b28897f6b18318.jpg

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. "Алроса" планирует начать добычу на золоторудном месторождении Дегдекан в Магаданской области в 2029 году, следует из отчета алмазодобывающей компании. "В июне 2024 года группа приобрела лицензию на разработку золоторудного месторождения "Дегдеканское рудное поле" в Тенькинском районе Магаданской области за 5 440 миллионов рублей... Группа планирует приступить к добыче в 2029 году", - говорится в отчетности компании. Отмечается, что разведанные запасы месторождения "Дегдекан", по данным Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, оцениваются примерно в 100 тонн золота, в том числе балансовые запасы по категории С1+С2 составляют 38 тонн, со средним содержанием 2,2 грамма на тонну (не включая забалансовые запасы). "Алроса" приобрела участок у золотодобывающего предприятия "Полюс". Компания завершила геологоразведочные работы на нём и теперь занимается рекультивацией площадок, об этом в июне заявил магаданский губернатор Сергей Носов. Также "Алроса" с 2017 года ведет добычу золота на предприятии "Алмазы Анабара", а в 2025 году это предприятие впервые добудет золото как основной вид полезного ископаемого на своем месторождении Хаптасыннах, рассказал в апреле этого года гендиректор компании Павел Маринычев. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2024 году составила 33,1 миллиона каратов, в 2023 году - 34,6 миллиона, следует из материалов компании. Капитальные затраты за прошлый год сократились на 8%, до 58,9 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20250812/alrosa-860622126.html

магаданская область

якутия

архангельская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, магаданская область, якутия, архангельская область, алроса