https://1prime.ru/20250812/alrosa-860627226.html
"Алроса" планирует начать добычу золота на месторождении Дегдекан
"Алроса" планирует начать добычу золота на месторождении Дегдекан - 12.08.2025, ПРАЙМ
"Алроса" планирует начать добычу золота на месторождении Дегдекан
"Алроса" планирует начать добычу на золоторудном месторождении Дегдекан в Магаданской области в 2029 году, следует из отчета алмазодобывающей компании. | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T13:19+0300
2025-08-12T13:19+0300
2025-08-12T13:19+0300
экономика
промышленность
магаданская область
якутия
архангельская область
алроса
https://cdnn.1prime.ru/img/82832/29/828322921_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_9a972186a70b15a344b28897f6b18318.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. "Алроса" планирует начать добычу на золоторудном месторождении Дегдекан в Магаданской области в 2029 году, следует из отчета алмазодобывающей компании. "В июне 2024 года группа приобрела лицензию на разработку золоторудного месторождения "Дегдеканское рудное поле" в Тенькинском районе Магаданской области за 5 440 миллионов рублей... Группа планирует приступить к добыче в 2029 году", - говорится в отчетности компании. Отмечается, что разведанные запасы месторождения "Дегдекан", по данным Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, оцениваются примерно в 100 тонн золота, в том числе балансовые запасы по категории С1+С2 составляют 38 тонн, со средним содержанием 2,2 грамма на тонну (не включая забалансовые запасы). "Алроса" приобрела участок у золотодобывающего предприятия "Полюс". Компания завершила геологоразведочные работы на нём и теперь занимается рекультивацией площадок, об этом в июне заявил магаданский губернатор Сергей Носов. Также "Алроса" с 2017 года ведет добычу золота на предприятии "Алмазы Анабара", а в 2025 году это предприятие впервые добудет золото как основной вид полезного ископаемого на своем месторождении Хаптасыннах, рассказал в апреле этого года гендиректор компании Павел Маринычев. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2024 году составила 33,1 миллиона каратов, в 2023 году - 34,6 миллиона, следует из материалов компании. Капитальные затраты за прошлый год сократились на 8%, до 58,9 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20250812/alrosa-860622126.html
магаданская область
якутия
архангельская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82832/29/828322921_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_c904b3c67e238c6204b9cc97f4343a2d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, магаданская область, якутия, архангельская область, алроса
Экономика, Промышленность, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯКУТИЯ, Архангельская область, Алроса
"Алроса" планирует начать добычу золота на месторождении Дегдекан
"Алроса" планирует начать добычу золота на месторождении Дегдекан в 2029 году
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. "Алроса" планирует начать добычу на золоторудном месторождении Дегдекан в Магаданской области в 2029 году, следует из отчета алмазодобывающей компании.
"В июне 2024 года группа приобрела лицензию на разработку золоторудного месторождения "Дегдеканское рудное поле" в Тенькинском районе Магаданской области за 5 440 миллионов рублей... Группа планирует приступить к добыче в 2029 году", - говорится в отчетности компании.
Отмечается, что разведанные запасы месторождения "Дегдекан", по данным Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, оцениваются примерно в 100 тонн золота, в том числе балансовые запасы по категории С1+С2 составляют 38 тонн, со средним содержанием 2,2 грамма на тонну (не включая забалансовые запасы).
"Алроса" приобрела участок у золотодобывающего предприятия "Полюс". Компания завершила геологоразведочные работы на нём и теперь занимается рекультивацией площадок, об этом в июне заявил магаданский губернатор Сергей Носов.
Также "Алроса" с 2017 года ведет добычу золота на предприятии "Алмазы Анабара", а в 2025 году это предприятие впервые добудет золото как основной вид полезного ископаемого на своем месторождении Хаптасыннах, рассказал в апреле этого года гендиректор компании Павел Маринычев.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2024 году составила 33,1 миллиона каратов, в 2023 году - 34,6 миллиона, следует из материалов компании. Капитальные затраты за прошлый год сократились на 8%, до 58,9 миллиарда рублей.
"Алроса" снизила оценку запасов своих алмазов на 10,8%