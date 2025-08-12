https://1prime.ru/20250812/alrosa-860637725.html

"Алроса" спрогнозировала дисбаланс спроса и предложения на рынке алмазов

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. "Алроса" ожидает, что в краткосрочной перспективе "сложная ситуация" на алмазном рынке сохранится, а дисбаланс между спросом и предложением продолжит давить на цены, следует из отчетности компании.В мае "Алроса" сохранила прогноз по восстановлению алмазно-бриллиантового рынка до 2027 года. Тогда начальник управления корпоративных финансов компании Сергей Тахиев отметил, что с каждым годом уровень добычи алмазодобывающих предприятий сокращается в связи с истощением месторождений и отсутствием открытия новых."В краткосрочной перспективе сложная ситуация на рынке сохранится - избыток запасов в "мидстриме" (обработке алмазов - ред.), дисбаланс между спросом и предложением продолжат давление на цены и ограничат потенциал продаж группы", - говорится в отчете.Отмечается, что алмазно-бриллиантовая отрасль в прошлом полугодии продолжала испытывать давление от макроэкономической неопределенности и значительного объема запасов бриллиантов в ограночном секторе с учетом фактора сезонности.Для восстановления спроса на ювелирные украшения основные алмазодобытчики продолжали ограничивать предложение и снижать цены, так как и в прошлом году такая стратегия позволила стабилизировать динамику цен на алмазы, добавляется в отчете."Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Основные акционеры - Российская Федерация в лице Росимущества - 33% и Якутия в лице министерства имущественных и земельных отношений республики - 25%.

