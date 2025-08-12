https://1prime.ru/20250812/ankoridzh-860644934.html

Белый дом раскрыл детали предстоящего саммита Россия — США

2025-08-12T20:41+0300

2025-08-12T20:41+0300

2025-08-12T20:57+0300

политика

россия

аляска

рф

сша

владимир путин

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 12 авг – ПРАЙМ. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут в пятницу в Анкоридже на Аляске. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "В пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж на Аляске для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным", — сказала она на брифинге для журналистов.Левитт подчеркнула, что в саммите будут участвовать только Путин и Трамп, встреча будет посвящена украинскому конфликту. Говоря о возможности трехсторонней встречи, пресс-секретарь отметила, что американский лидер рассчитывает на это в будущем.Спикер отказалась отвечать на вопрос об "обмене территориями" России и Украины."Я не буду вдаваться в подробности и позволю президенту США обсудить эти планы с президентом России", – сказала она.По словам Левитт, Трамп с нетерпением ждет этого саммита, для него будет большая честь принять Путина на американской земле. Не исключено, что в будущем президент США отправится с визитом в Россию, добавила пресс-секретарь.Отвечая на вопрос, открыт ли Трамп к разговору с Путиным по темам, которые не касаются украинского конфликта, Левитт сообщила, что сейчас главный приоритет главы государства — "прекратить эту войну".

аляска

рф

сша

2025

