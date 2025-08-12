Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белый дом раскрыл детали предстоящего саммита Россия — США - 12.08.2025
Белый дом раскрыл детали предстоящего саммита Россия — США
Белый дом раскрыл детали предстоящего саммита Россия — США - 12.08.2025, ПРАЙМ
Белый дом раскрыл детали предстоящего саммита Россия — США
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут в пятницу в Анкоридже на Аляске. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T20:41+0300
2025-08-12T20:57+0300
политика
россия
аляска
рф
сша
владимир путин
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 12 авг – ПРАЙМ. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут в пятницу в Анкоридже на Аляске. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "В пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж на Аляске для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным", — сказала она на брифинге для журналистов.Левитт подчеркнула, что в саммите будут участвовать только Путин и Трамп, встреча будет посвящена украинскому конфликту. Говоря о возможности трехсторонней встречи, пресс-секретарь отметила, что американский лидер рассчитывает на это в будущем.Спикер отказалась отвечать на вопрос об "обмене территориями" России и Украины."Я не буду вдаваться в подробности и позволю президенту США обсудить эти планы с президентом России", – сказала она.По словам Левитт, Трамп с нетерпением ждет этого саммита, для него будет большая честь принять Путина на американской земле. Не исключено, что в будущем президент США отправится с визитом в Россию, добавила пресс-секретарь.Отвечая на вопрос, открыт ли Трамп к разговору с Путиным по темам, которые не касаются украинского конфликта, Левитт сообщила, что сейчас главный приоритет главы государства — "прекратить эту войну".
россия, аляска, рф, сша, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, Аляска, РФ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
20:41 12.08.2025 (обновлено: 20:57 12.08.2025)
 
Белый дом раскрыл детали предстоящего саммита Россия — США

Белый дом сообщил, что встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже

© РИА Новости . Михаил КлиментьевФлаги России и США
© РИА Новости . Михаил Климентьев
ВАШИНГТОН, 12 авг – ПРАЙМ. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут в пятницу в Анкоридже на Аляске. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"В пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж на Аляске для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным", — сказала она на брифинге для журналистов.
Левитт подчеркнула, что в саммите будут участвовать только Путин и Трамп, встреча будет посвящена украинскому конфликту. Говоря о возможности трехсторонней встречи, пресс-секретарь отметила, что американский лидер рассчитывает на это в будущем.
Спикер отказалась отвечать на вопрос об "обмене территориями" России и Украины.
"Я не буду вдаваться в подробности и позволю президенту США обсудить эти планы с президентом России", – сказала она.
По словам Левитт, Трамп с нетерпением ждет этого саммита, для него будет большая честь принять Путина на американской земле. Не исключено, что в будущем президент США отправится с визитом в Россию, добавила пресс-секретарь.
Отвечая на вопрос, открыт ли Трамп к разговору с Путиным по темам, которые не касаются украинского конфликта, Левитт сообщила, что сейчас главный приоритет главы государства — "прекратить эту войну".
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
Трамп рассказал, чего ждет от встречи с Путиным
Вчера, 18:51
 
ПолитикаРОССИЯАляскаРФСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
