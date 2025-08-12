https://1prime.ru/20250812/ankoridzh-860644934.html
Белый дом раскрыл детали предстоящего саммита Россия — США
Белый дом раскрыл детали предстоящего саммита Россия — США - 12.08.2025, ПРАЙМ
Белый дом раскрыл детали предстоящего саммита Россия — США
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут в пятницу в Анкоридже на Аляске. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T20:41+0300
2025-08-12T20:41+0300
2025-08-12T20:57+0300
политика
россия
аляска
рф
сша
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860062965_0:111:1403:900_1920x0_80_0_0_e3b2280d2211e2ecdbc59a37ccde099f.jpg
ВАШИНГТОН, 12 авг – ПРАЙМ. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут в пятницу в Анкоридже на Аляске. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "В пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж на Аляске для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным", — сказала она на брифинге для журналистов.Левитт подчеркнула, что в саммите будут участвовать только Путин и Трамп, встреча будет посвящена украинскому конфликту. Говоря о возможности трехсторонней встречи, пресс-секретарь отметила, что американский лидер рассчитывает на это в будущем.Спикер отказалась отвечать на вопрос об "обмене территориями" России и Украины."Я не буду вдаваться в подробности и позволю президенту США обсудить эти планы с президентом России", – сказала она.По словам Левитт, Трамп с нетерпением ждет этого саммита, для него будет большая честь принять Путина на американской земле. Не исключено, что в будущем президент США отправится с визитом в Россию, добавила пресс-секретарь.Отвечая на вопрос, открыт ли Трамп к разговору с Путиным по темам, которые не касаются украинского конфликта, Левитт сообщила, что сейчас главный приоритет главы государства — "прекратить эту войну".
https://1prime.ru/20250811/tramp-860582747.html
аляска
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860062965_29:0:1374:1009_1920x0_80_0_0_a5cc103bba00d73af382a6d786b475b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аляска, рф, сша, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, Аляска, РФ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Белый дом раскрыл детали предстоящего саммита Россия — США
Белый дом сообщил, что встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже
ВАШИНГТОН, 12 авг – ПРАЙМ. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут в пятницу в Анкоридже на Аляске. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"В пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж на Аляске для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным", — сказала она на брифинге для журналистов.
Левитт подчеркнула, что в саммите будут участвовать только Путин и Трамп, встреча будет посвящена украинскому конфликту. Говоря о возможности трехсторонней встречи, пресс-секретарь отметила, что американский лидер рассчитывает на это в будущем.
Спикер отказалась отвечать на вопрос об "обмене территориями" России и Украины.
"Я не буду вдаваться в подробности и позволю президенту США обсудить эти планы с президентом России", – сказала она.
По словам Левитт, Трамп с нетерпением ждет этого саммита, для него будет большая честь принять Путина на американской земле. Не исключено, что в будущем президент США отправится с визитом в Россию, добавила пресс-секретарь.
Отвечая на вопрос, открыт ли Трамп к разговору с Путиным по темам, которые не касаются украинского конфликта, Левитт сообщила, что сейчас главный приоритет главы государства — "прекратить эту войну".
Трамп рассказал, чего ждет от встречи с Путиным