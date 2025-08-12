https://1prime.ru/20250812/avstriya-860636402.html

В Австрии призвали Евросоюз прекратить миллиардные выплаты Украине

12.08.2025, ПРАЙМ

В Австрии призвали Евросоюз прекратить миллиардные выплаты Украине

Правая Австрийская партия свободы (АПС) призвала ЕС прекратить миллиардные выплаты Киеву и перейти к дипломатии. | 12.08.2025, ПРАЙМ

ВЕНА, 12 авг - ПРАЙМ. Правая Австрийская партия свободы (АПС) призвала ЕС прекратить миллиардные выплаты Киеву и перейти к дипломатии. Накануне Еврокомиссия сообщила, что ЕС перевел Киеву третий по счету транш в размере 1,6 миллиарда евро из доходов от замороженных российских суверенных активов. "В то время как США под руководством президента Дональда Трампа на этой неделе вновь пытаются инициировать мирные переговоры, ЕС сегодня снова принимает решение о выделении Украине очередного миллиарда евро", - заявил глава делегации АПС в Европарламенте Харальд Вилимски, его слова приводятся в релизе партии. Сначала, по словам евродепутата, ЕС жалуется, что его не приглашают за стол переговоров, а затем сам же создает для этого причину. "С самого начала ЕС занял одностороннюю позицию и теперь удивляется, почему никто не хочет его участия в переговорах", - отметил Вилимски. Он посетовал, что Евросоюз не делает никаких выводов, а вместо этого вновь отправляет средства Украине. "Если ЕС в скором времени не поймет, что эту войну можно закончить только дипломатией и серьезными переговорами, страдания с обеих сторон будут продолжаться", - добавил депутат. Он выразил надежду, что соглашение по Украине скоро будет достигнуто, а ЕС найдет в себе мужество выбрать дипломатический путь. Кремль и Белый дом ранее объявили, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.

