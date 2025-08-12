Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Австрии призвали Евросоюз прекратить миллиардные выплаты Украине - 12.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250812/avstriya-860636402.html
В Австрии призвали Евросоюз прекратить миллиардные выплаты Украине
В Австрии призвали Евросоюз прекратить миллиардные выплаты Украине - 12.08.2025, ПРАЙМ
В Австрии призвали Евросоюз прекратить миллиардные выплаты Украине
Правая Австрийская партия свободы (АПС) призвала ЕС прекратить миллиардные выплаты Киеву и перейти к дипломатии. | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T15:34+0300
2025-08-12T15:34+0300
экономика
финансы
украина
киев
сша
дональд трамп
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
ВЕНА, 12 авг - ПРАЙМ. Правая Австрийская партия свободы (АПС) призвала ЕС прекратить миллиардные выплаты Киеву и перейти к дипломатии. Накануне Еврокомиссия сообщила, что ЕС перевел Киеву третий по счету транш в размере 1,6 миллиарда евро из доходов от замороженных российских суверенных активов. "В то время как США под руководством президента Дональда Трампа на этой неделе вновь пытаются инициировать мирные переговоры, ЕС сегодня снова принимает решение о выделении Украине очередного миллиарда евро", - заявил глава делегации АПС в Европарламенте Харальд Вилимски, его слова приводятся в релизе партии. Сначала, по словам евродепутата, ЕС жалуется, что его не приглашают за стол переговоров, а затем сам же создает для этого причину. "С самого начала ЕС занял одностороннюю позицию и теперь удивляется, почему никто не хочет его участия в переговорах", - отметил Вилимски. Он посетовал, что Евросоюз не делает никаких выводов, а вместо этого вновь отправляет средства Украине. "Если ЕС в скором времени не поймет, что эту войну можно закончить только дипломатией и серьезными переговорами, страдания с обеих сторон будут продолжаться", - добавил депутат. Он выразил надежду, что соглашение по Украине скоро будет достигнуто, а ЕС найдет в себе мужество выбрать дипломатический путь. Кремль и Белый дом ранее объявили, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
https://1prime.ru/20250812/ukraina-860627625.html
украина
киев
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_76ea4fb6a60547d6490de202e1d1d9c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, украина, киев, сша, дональд трамп, владимир путин, ес
Экономика, Финансы, УКРАИНА, Киев, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС
15:34 12.08.2025
 
В Австрии призвали Евросоюз прекратить миллиардные выплаты Украине

Правые в Австрии призвали ЕС прекратить выплаты Украине и перейти к дипломатии

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
© fotolia.com / moonrun
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЕНА, 12 авг - ПРАЙМ. Правая Австрийская партия свободы (АПС) призвала ЕС прекратить миллиардные выплаты Киеву и перейти к дипломатии.
Накануне Еврокомиссия сообщила, что ЕС перевел Киеву третий по счету транш в размере 1,6 миллиарда евро из доходов от замороженных российских суверенных активов.
"В то время как США под руководством президента Дональда Трампа на этой неделе вновь пытаются инициировать мирные переговоры, ЕС сегодня снова принимает решение о выделении Украине очередного миллиарда евро", - заявил глава делегации АПС в Европарламенте Харальд Вилимски, его слова приводятся в релизе партии.
Сначала, по словам евродепутата, ЕС жалуется, что его не приглашают за стол переговоров, а затем сам же создает для этого причину.
"С самого начала ЕС занял одностороннюю позицию и теперь удивляется, почему никто не хочет его участия в переговорах", - отметил Вилимски.
Он посетовал, что Евросоюз не делает никаких выводов, а вместо этого вновь отправляет средства Украине.
"Если ЕС в скором времени не поймет, что эту войну можно закончить только дипломатией и серьезными переговорами, страдания с обеих сторон будут продолжаться", - добавил депутат.
Он выразил надежду, что соглашение по Украине скоро будет достигнуто, а ЕС найдет в себе мужество выбрать дипломатический путь.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
Страны ЕС обогнали США по объему военной помощи Украине, пишут СМИ
13:31
 
ЭкономикаФинансыУКРАИНАКиевСШАДональд ТрампВладимир ПутинЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала