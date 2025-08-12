Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Красноярском крае перевернулся автобус с 20 пассажирами - 12.08.2025, ПРАЙМ
В Красноярском крае перевернулся автобус с 20 пассажирами
В Красноярском крае перевернулся автобус с 20 пассажирами - 12.08.2025, ПРАЙМ
В Красноярском крае перевернулся автобус с 20 пассажирами
Рейсовый автобус с 20 пассажирами слетел в кювет и лег на бок в Красноярском крае, за медицинской помощью обратился один человек, сообщает краевой главк МВД. | 12.08.2025, ПРАЙМ
КРАСНОЯРСК, 12 авг – ПРАЙМ. Рейсовый автобус с 20 пассажирами слетел в кювет и лег на бок в Красноярском крае, за медицинской помощью обратился один человек, сообщает краевой главк МВД. "Сегодня рано утром на 159-м километре автодороги Канск-Абан-Богучаны водитель автобуса King Long, двигаясь по маршруту Красноярск-Кодинск в районе села Хандальск, допустил съезд транспортного средства в левый кювет с последующим его опрокидыванием", - говорится в сообщении. По данным ведомства, за медицинской помощью обратилась пассажирка автобуса. Всего в автобусе находились 20 человек.
бизнес, красноярский край, мвд
Бизнес, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, МВД
05:55 12.08.2025
 
В Красноярском крае перевернулся автобус с 20 пассажирами

В Красноярском крае рейсовый автобус с 20 пассажирами слетел в кювет и лег на бок

КРАСНОЯРСК, 12 авг – ПРАЙМ. Рейсовый автобус с 20 пассажирами слетел в кювет и лег на бок в Красноярском крае, за медицинской помощью обратился один человек, сообщает краевой главк МВД.
"Сегодня рано утром на 159-м километре автодороги Канск-Абан-Богучаны водитель автобуса King Long, двигаясь по маршруту Красноярск-Кодинск в районе села Хандальск, допустил съезд транспортного средства в левый кювет с последующим его опрокидыванием", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, за медицинской помощью обратилась пассажирка автобуса. Всего в автобусе находились 20 человек.
 
