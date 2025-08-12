В России подешевели китайские автомобили с пробегом

https://1prime.ru/20250812/avtoru-860592212.html
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Китайские автомобили с пробегом в России подешевели за год в среднем на 4% - до 2,15 миллиона руб, сообщила компания "Авто.ру". "В июле средняя цена подержанных автомобилей не старше 15 лет в России опустилась до 2,15 миллиона рублей по сегменту китайских марок. Снижение составило 1% к показателям июня и 4% за год", - сообщили в "Авто.ру". "По данным "Авто.ру. Оценка", во всех основных сегментах рынка подержанных автомобилей фиксируется ускорение снижения средней стоимости — как по месяцу, так и по сравнению с июлем 2024 года", - подчеркнули там. В группе европейских, японских и корейских брендов зафиксировано снижение на 1% за месяц, до 2,3 миллиона рублей за среднюю машину. А за год, июль к июлю, фиксируется снижение в 7,7%. Средняя стоимость автомобилей российских марок составила 694 тысяч рублей, снижение июня к июлю - 0,5%, за год - 1,2%. В числе ключевых причин снижения цены на вторичном рынке "Авто.ру" называют избыточное предложение и продолжающийся сдвиг спроса: многие продавцы по-прежнему завышают ожидаемую стоимость своих машин, а рынок кредитов остаётся крайне осторожным — высокие ставки ограничивают количество потенциальных покупателей. География снижения охватила практически все федеральные округа, а максимальное падение средней цены в июле отмечено в Тульской, Архангельской областях, Приморском и Алтайском краях (от 3,5% до 4,5% за месяц), заключили в компании.
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Китайские автомобили с пробегом в России подешевели за год в среднем на 4% - до 2,15 миллиона руб, сообщила компания "Авто.ру".
"В июле средняя цена подержанных автомобилей не старше 15 лет в России опустилась до 2,15 миллиона рублей по сегменту китайских марок. Снижение составило 1% к показателям июня и 4% за год", - сообщили в "Авто.ру".
"По данным "Авто.ру. Оценка", во всех основных сегментах рынка подержанных автомобилей фиксируется ускорение снижения средней стоимости — как по месяцу, так и по сравнению с июлем 2024 года", - подчеркнули там.
В группе европейских, японских и корейских брендов зафиксировано снижение на 1% за месяц, до 2,3 миллиона рублей за среднюю машину. А за год, июль к июлю, фиксируется снижение в 7,7%.
Средняя стоимость автомобилей российских марок составила 694 тысяч рублей, снижение июня к июлю - 0,5%, за год - 1,2%.
В числе ключевых причин снижения цены на вторичном рынке "Авто.ру" называют избыточное предложение и продолжающийся сдвиг спроса: многие продавцы по-прежнему завышают ожидаемую стоимость своих машин, а рынок кредитов остаётся крайне осторожным — высокие ставки ограничивают количество потенциальных покупателей.
География снижения охватила практически все федеральные округа, а максимальное падение средней цены в июле отмечено в Тульской, Архангельской областях, Приморском и Алтайском краях (от 3,5% до 4,5% за месяц), заключили в компании.
