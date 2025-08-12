Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Балицкий оценил ситуацию на Запорожской АЭС - 12.08.2025
Балицкий оценил ситуацию на Запорожской АЭС
Угрозы для Запорожской АЭС нет, станция работает в обычном режиме, радиационный фон в норме, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – ПРАЙМ. Угрозы для Запорожской АЭС нет, станция работает в обычном режиме, радиационный фон в норме, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Ранее Балицкий сообщил, что украинские войска обстреляли территорию вблизи Запорожской АЭС, возгорание сухой растительности вызвало задымление вокруг станции. Идет ликвидация очагов возгорания. "Прошу сохранять спокойствие, никакой угрозы нет, станция работает в обычном режиме. Ситуация полностью контролируемая и не несет никаких последствий для станции и жителей. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме", - написал Балицкий. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
энергодар, запорожская область, европа, запорожская аэс
Энергетика, Энергодар, Запорожская область, ЕВРОПА, Запорожская АЭС
17:58 12.08.2025
 
Балицкий оценил ситуацию на Запорожской АЭС

Балицкий: угрозы для Запорожской АЭС нет, радиационный фон в норме

Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - 12.08.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – ПРАЙМ. Угрозы для Запорожской АЭС нет, станция работает в обычном режиме, радиационный фон в норме, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Ранее Балицкий сообщил, что украинские войска обстреляли территорию вблизи Запорожской АЭС, возгорание сухой растительности вызвало задымление вокруг станции. Идет ликвидация очагов возгорания.
"Прошу сохранять спокойствие, никакой угрозы нет, станция работает в обычном режиме. Ситуация полностью контролируемая и не несет никаких последствий для станции и жителей. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме", - написал Балицкий.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
На ЗАЭС оценили ситуацию с обстрелами со стороны ВСУ
10 августа, 11:11
