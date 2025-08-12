https://1prime.ru/20250812/balitskiy-860641352.html
Балицкий оценил ситуацию на Запорожской АЭС
Балицкий оценил ситуацию на Запорожской АЭС
энергетика
энергодар
запорожская область
европа
запорожская аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860116373_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_f664780ce2957af7b3d4e510a81fd955.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – ПРАЙМ. Угрозы для Запорожской АЭС нет, станция работает в обычном режиме, радиационный фон в норме, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Ранее Балицкий сообщил, что украинские войска обстреляли территорию вблизи Запорожской АЭС, возгорание сухой растительности вызвало задымление вокруг станции. Идет ликвидация очагов возгорания. "Прошу сохранять спокойствие, никакой угрозы нет, станция работает в обычном режиме. Ситуация полностью контролируемая и не несет никаких последствий для станции и жителей. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме", - написал Балицкий. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Новости
ru-RU
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860116373_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_2d045df3b61a6499f26c0936fcee675e.jpg
Балицкий: угрозы для Запорожской АЭС нет, радиационный фон в норме
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – ПРАЙМ. Угрозы для Запорожской АЭС нет, станция работает в обычном режиме, радиационный фон в норме, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Ранее Балицкий сообщил, что украинские войска обстреляли территорию вблизи Запорожской АЭС, возгорание сухой растительности вызвало задымление вокруг станции. Идет ликвидация очагов возгорания.
"Прошу сохранять спокойствие, никакой угрозы нет, станция работает в обычном режиме. Ситуация полностью контролируемая и не несет никаких последствий для станции и жителей. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме", - написал Балицкий.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
