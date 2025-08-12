Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи АТР растут после решения ЦБ Австралии по учетной ставке - 12.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250812/birzhi-860592043.html
Биржи АТР растут после решения ЦБ Австралии по учетной ставке
Биржи АТР растут после решения ЦБ Австралии по учетной ставке - 12.08.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР растут после решения ЦБ Австралии по учетной ставке
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно растут после выхода решений ЦБ Австралии по снижению учетной... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T08:06+0300
2025-08-12T08:06+0300
экономика
рынок
торги
индексы
австралия
азиатско-тихоокеанский регион
shenzhen composite
hang seng index
kospi
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_0:47:1500:891_1920x0_80_0_0_4570f2ad6d11337be8b8f688b00680ab.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно растут после выхода решений ЦБ Австралии по снижению учетной ставки, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,51%, до 3 666,33 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,14%, до 2 254,96 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,04%, до 24 917 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,04%, до 3 205,44 пункта. При этом японский Nikkei 225 поднимался на 2,78%, до 42 985 пунктов, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,34%, до 8 874,6 пункта, в ходе торгов оба индекса обновили свои рекордные значения, поднявшись до 42 998,5 пункта и 8 880,2 пункта соответственно. Во вторник инвесторы оценивают решение Центрального банка Австралии относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики. Регулятор понизил учетную ставку до уровня в 3,6% с 3,85%, что соответствует ожиданиям аналитиков. Учитывая, что базовая инфляция продолжает снижаться и возвращается к среднему показателю в 2-3%, а условия на рынке труда ожидаемо улучшаются, австралийский центробанк принял решение о целесообразности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, указывается в релизе регулятора.
https://1prime.ru/20250811/europe-860583694.html
австралия
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_126:0:1375:937_1920x0_80_0_0_2df23e5d85e6e686f27ca203e85d7e4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, австралия, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, АВСТРАЛИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
08:06 12.08.2025
 
Биржи АТР растут после решения ЦБ Австралии по учетной ставке

Биржи АТР растут после решения ЦБ Австралии по снижению учетной ставки

© fotolia.com / AshDesignБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
© fotolia.com / AshDesign
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно растут после выхода решений ЦБ Австралии по снижению учетной ставки, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,51%, до 3 666,33 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,14%, до 2 254,96 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,04%, до 24 917 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,04%, до 3 205,44 пункта.
При этом японский Nikkei 225 поднимался на 2,78%, до 42 985 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,34%, до 8 874,6 пункта, в ходе торгов оба индекса обновили свои рекордные значения, поднявшись до 42 998,5 пункта и 8 880,2 пункта соответственно.
Во вторник инвесторы оценивают решение Центрального банка Австралии относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики. Регулятор понизил учетную ставку до уровня в 3,6% с 3,85%, что соответствует ожиданиям аналитиков.
Учитывая, что базовая инфляция продолжает снижаться и возвращается к среднему показателю в 2-3%, а условия на рынке труда ожидаемо улучшаются, австралийский центробанк принял решение о целесообразности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, указывается в релизе регулятора.
Биржи Европы закрылись снижением
Биржи Европы в понедельник преимущественно снизились
Вчера, 19:27
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыАВСТРАЛИЯАзиатско-Тихоокеанский регионShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPI
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала