https://1prime.ru/20250812/birzhi-860592043.html

Биржи АТР растут после решения ЦБ Австралии по учетной ставке

Биржи АТР растут после решения ЦБ Австралии по учетной ставке - 12.08.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР растут после решения ЦБ Австралии по учетной ставке

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно растут после выхода решений ЦБ Австралии по снижению учетной... | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T08:06+0300

2025-08-12T08:06+0300

2025-08-12T08:06+0300

экономика

рынок

торги

индексы

австралия

азиатско-тихоокеанский регион

shenzhen composite

hang seng index

kospi

https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_0:47:1500:891_1920x0_80_0_0_4570f2ad6d11337be8b8f688b00680ab.jpg

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно растут после выхода решений ЦБ Австралии по снижению учетной ставки, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,51%, до 3 666,33 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,14%, до 2 254,96 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,04%, до 24 917 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,04%, до 3 205,44 пункта. При этом японский Nikkei 225 поднимался на 2,78%, до 42 985 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,34%, до 8 874,6 пункта, в ходе торгов оба индекса обновили свои рекордные значения, поднявшись до 42 998,5 пункта и 8 880,2 пункта соответственно. Во вторник инвесторы оценивают решение Центрального банка Австралии относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики. Регулятор понизил учетную ставку до уровня в 3,6% с 3,85%, что соответствует ожиданиям аналитиков. Учитывая, что базовая инфляция продолжает снижаться и возвращается к среднему показателю в 2-3%, а условия на рынке труда ожидаемо улучшаются, австралийский центробанк принял решение о целесообразности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, указывается в релизе регулятора.

https://1prime.ru/20250811/europe-860583694.html

австралия

азиатско-тихоокеанский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, австралия, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, kospi