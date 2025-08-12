Биржи АТР растут после решения ЦБ Австралии по учетной ставке

https://1prime.ru/20250812/birzhi-860592043.html
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно растут после выхода решений ЦБ Австралии по снижению учетной ставки, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,51%, до 3 666,33 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,14%, до 2 254,96 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,04%, до 24 917 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,04%, до 3 205,44 пункта. При этом японский Nikkei 225 поднимался на 2,78%, до 42 985 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,34%, до 8 874,6 пункта, в ходе торгов оба индекса обновили свои рекордные значения, поднявшись до 42 998,5 пункта и 8 880,2 пункта соответственно. Во вторник инвесторы оценивают решение Центрального банка Австралии относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики. Регулятор понизил учетную ставку до уровня в 3,6% с 3,85%, что соответствует ожиданиям аналитиков. Учитывая, что базовая инфляция продолжает снижаться и возвращается к среднему показателю в 2-3%, а условия на рынке труда ожидаемо улучшаются, австралийский центробанк принял решение о целесообразности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, указывается в релизе регулятора.
